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В Крыму оштрафовали журналиста за оскорбление Путина

Комментариев: 3
Поводом для штрафа стал якобы его пост в социальной сети.
В Крыму оккупанты оштрафовали журналиста за оскорбление Путина
В Крыму оккупанты оштрафовали журналиста за оскорбление Путина
Евгений Гайворонский / Facebook

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Подконтрольный оккупационной власти Ялтинский городской суд 25 ноября оштрафовал на 30 000 рублей (около 11 000 грн) крымского журналиста Евгения Гайворонского за пост в Facebook, в котором, по версии следствия, он назвал президента России Владимира Путина нецензурным словом. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Российская полиция обвинила журналиста в том, что он 7 октября опубликовал у себя на странице в Facebook пост, в котором “в неприличной форме, с использованием ненормативной лексики разместил текстовый комментарий, дающий негативную оценку президенту Путину В.В.“

Такие действия российские полицейские квалифицировали как мелкое хулиганство.

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Сейчас пост на странице журналиста в соцсети отсутствует.

Из постановления также следует, что авторство слов о Путине приписали именно Гайворонскому из-за наличия на странице в Facebook фотографий с его изображением, хотя такую страницу может создать любой желающий. При этом сам Гайворонский еще в апреле заявлял о том, что его страница в этой социальной сети была заблокирована.

Сам журналист не смог прийти в суд из-за плохого самочувствия. Адвокат просил перенести заседание.

Напомним, 22 октября подконтрольный России “суд“ в Ялте арестовал на 15 суток ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Во время задержания его несколько раз ударили головой об полицейскую машину.

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Теги: Крым, журналист, Путин, суд, штраф
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Комментариев (4)
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mirbigstar    26.11.2019, 15:51
Оценка:  +1
mirbigstar
Это чмо еще называет себя журналистом?Это мразь несусветная.
Люблю_Украину    26.11.2019, 15:48
Оценка:  +1
Люблю_Украину
нет там никаких оккупантов, не пустили их в Крым, отстояли свое право на самоопределение, в соответствии с международным правом
T-REX2    26.11.2019, 15:22
Оценка:  +1
T-REX2
Да уже знаем про этого нарика,писали
CasperW    26.11.2019, 15:03
Оценка:  0
CasperW
Расстрел назначен на утро воскресенья.
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