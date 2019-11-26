В Крыму оштрафовали журналиста за оскорбление Путина

Поводом для штрафа стал якобы его пост в социальной сети.

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Подконтрольный оккупационной власти Ялтинский городской суд 25 ноября оштрафовал на 30 000 рублей (около 11 000 грн) крымского журналиста Евгения Гайворонского за пост в Facebook, в котором, по версии следствия, он назвал президента России Владимира Путина нецензурным словом. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Российская полиция обвинила журналиста в том, что он 7 октября опубликовал у себя на странице в Facebook пост, в котором “в неприличной форме, с использованием ненормативной лексики разместил текстовый комментарий, дающий негативную оценку президенту Путину В.В.“

Такие действия российские полицейские квалифицировали как мелкое хулиганство.

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Сейчас пост на странице журналиста в соцсети отсутствует.

Из постановления также следует, что авторство слов о Путине приписали именно Гайворонскому из-за наличия на странице в Facebook фотографий с его изображением, хотя такую страницу может создать любой желающий. При этом сам Гайворонский еще в апреле заявлял о том, что его страница в этой социальной сети была заблокирована.

Сам журналист не смог прийти в суд из-за плохого самочувствия. Адвокат просил перенести заседание.

Напомним, 22 октября подконтрольный России “суд“ в Ялте арестовал на 15 суток ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Во время задержания его несколько раз ударили головой об полицейскую машину.

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