Спасал отец: “смотрящий” рассказал детали заключения Иванисова

Всплыли детали заключения Иванисова.

"Смотрящий" зоны, где отбывал наказание за изнасилование изгнанный из "Слуги народа" Роман Иванисов, эксклюзивно рассказал о его заключении.

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Интервью вышло на канале Свободный.

Бывший заключенный рассказал, что в тюрьме насильника Иванисова приняли негативно, ведь он сел за групповое изнасилование.

По словам “смотрящего”, Иванисова наказывали в тюрьме своими методами за групповое изнасилование. Сокамерники его били и заставляли убирать. Между тем, его регулярно приезжал спасать отец. Он подкупал зэков, поэтому они его не трогали. Мужчина также отметил, что срок Иванисова в целом проходил в довольно привилегированных условиях.

Приехал мой земляк, Иванисов Роман, с которым мы познакомились в помещении этапа. В процессе я был знаком с его отцом, который приезжал к нему регулярно. У него были проблемы именно по его преступлению. К нему были претензии у заключенных. Их было четыре человека, они вроде изнасиловали какую-то девушку, - рассказал мужчина.

По его информации, групповое изнасилование, в котором принимал участие Иванисов, случилось после пьяной вечеринки. В заключении Иванисов общался только с избранными.

По этому вопросу у него там были моменты. Он приехал, никому неинтересен, еще никто не знал папу, кто, что. Статья 117. Каждый день как стандарт - это избиение, это уборки, любыми способами создать головную боль, - рассказал “смотрящий”.

По словам мужчины, отец Иванисова был состоятельным мужчиной с влиятельными друзьями. Поэтому его сын в тюрьме чувствовал себя нормально.

Это был такой мажор нормального уровня. Ему (Роману Иванисову,- ред.) привозили все машинами, под охраной. Мы брали что-то и себе, - добавил он.

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Напомним, депутат-насильник проигнорировал заседание антикоррупционного комитета. Иванисов является членом комитета, но на заседание не приехал.

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