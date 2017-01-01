Труба объяснил остановку расследования дел Майдана

Труба заявил, что расследование дел Майдана остановлено не из-за отсутствия нормы в законодательстве.

Процесс передачи дел не зависит от ГБР dbr.gov.ua

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Глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что причина приостановки расследования дел Майдана произошло не по причине отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Труба назвал причины остановки расследования дел Майдана. По его словам, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств.

“Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев - этот процесс не зависит от ГБР“, - отметил он.

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Также чиновник сообщил, что 26 нноября назначил и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Также директор ГБР отметил, что планируется проведение собеседования с прокурорами, которые ранее расследовали это дело.

“И на конец: я бы хотел, чтобы после шести лет расследования материалы дел были направлены в суд, а не переданы в другие правоохранительные органы. Но этого не произошло. Поэтому не нужно обвинять ГБР в том, что материалы придется пересматривать заново“, - добавил глава бюро.

Как сообщалось 22 ноября, ГПУ передаст около сотни дел Майдана другим правоохранительным органам.

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