“Режим Зеленского”: Федина ответила на подозрение от ГБР

Нардеп ответила на проект подозрения от ГБР.

Народный депутат Украины от “Европейской солидарности” София Федина отреагировала на проект подозрения в отношении нее, которого Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру.

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Об этом Федина написала на своей странице в Facebook.

Депутат написала, что от сегодня в Украине можно говорить о “режиме Зеленского”.

Федина заявила, что защита государства и собственное мнение сегодня стали преступными.

Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского. Давление на силовые органы - законно. Насилие - законно. Участие в антимайданах - похвально. Преследования и пренебрежение к военным - законно. Зачистка дел Майдана - законно. Заказывать проституток в парламенте - похвально. Зарплаты в конвертах - похвально. Кнопкодавство - похвально. Защита государства и собственное мнение - преступление! Вам решать, в каком государстве жить, - написала Федина.

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Напомним, ГБР подготовило проект подозрения для депутата Федины. Ей вменяют угрозы смертью президенту Зеленскому в связи с исполнением им его служебных обязанностей.

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