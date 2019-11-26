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“Режим Зеленского”: Федина ответила на подозрение от ГБР

Комментариев: 5
Нардеп ответила на проект подозрения от ГБР.
София Федина
София Федина
facebook.com/sofiya.fedyna

Народный депутат Украины от “Европейской солидарности” София Федина отреагировала на проект подозрения в отношении нее, которого Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру.

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Об этом Федина написала на своей странице в Facebook.

Депутат написала, что от сегодня в Украине можно говорить о “режиме Зеленского”.

Федина заявила, что защита государства и собственное мнение сегодня стали преступными.

Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского. Давление на силовые органы - законно. Насилие - законно. Участие в антимайданах - похвально. Преследования и пренебрежение к военным - законно. Зачистка дел Майдана - законно. Заказывать проституток в парламенте - похвально. Зарплаты в конвертах - похвально. Кнопкодавство - похвально. Защита государства и собственное мнение - преступление! Вам решать, в каком государстве жить, - написала Федина.

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Напомним, ГБР подготовило проект подозрения для депутата Федины. Ей вменяют угрозы смертью президенту Зеленскому в связи с исполнением им его служебных обязанностей.

 

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Теги: Федина, ГБР, Зеленский, угрозы
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Комментариев (6)
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DmitriyMakarov    26.11.2019, 17:10
Оценка:  0
DmitriyMakarov
Эта шувалка еще прорвется, депутатша, все такое, а вот ее собутыльница Маруся Свистнивху может и сесть
Woodbrother    26.11.2019, 17:03
Оценка:  -2
Woodbrother
Клоун ЗЕирвется в великие диктаторы. А кто ему памперсы менять будет?
NikolaySu    26.11.2019, 17:19
Оценка:  0
NikolaySu
**хвала твоим "храбрым" и "отважным" - великим: По, Ян и Ющ. Вот уж "молодцы" - ни одного доброго слова не стоят! Загнали страну глубоко-глубоко... а тебе видимо этого и нужно!
Woodbrother    26.11.2019, 17:30
Оценка:  0
Woodbrother
При Ющенко страна прекрасно развивалась. При Порошенко страна прекрасно развивалась. При Януковиче были попытки что то сделать полезное, пока он не упал на колени перед путеным, а дальше все в говно. При ЗЕ страна пошла сразу и быстрыми шагами в ж...пу.
designandrey65    26.11.2019, 16:34
Оценка:  +1
designandrey65
Задолбала...
kapablankas    26.11.2019, 16:32
Оценка:  0
kapablankas
к издоболка
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