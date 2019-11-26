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На Донбассе взорвался склад с оружием боевиков

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Стали известны интересные подробности инцидента.
Взрыв произошел из-за халатности личного состава
Взрыв произошел из-за халатности личного состава
скриншот видео

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В оккупированном Донецке 23 ноября на территории 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ взорвались боеприпасы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

“Командование противника пытается всячески скрыть причины и последствия этого события. В то же время российские пропагандисты воспользовались указанным случаем для съемок фейковых видеоматериала о якобы обстреле со стороны Объединенных сил для обвинения наших воинов в нарушении режима прекращения огня“, - сказал Гуцуляк.

Спикер добавил, что взрыв произошел из-за халатности личного состава - российские кадровики и их наемники не соблюдались правила пожарной безопасности.

Напомним, в марте офицер ВСУ показал видео подрыва склада боеприпасов у боевиков.

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Теги: ВСУ, Донбасс, война, Донецк, взрыв, склад боеприпасов
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    26.11.2019, 17:24
Оценка:  0
Lyonya-Space
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