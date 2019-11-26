На Донбассе взорвался склад с оружием боевиков

Стали известны интересные подробности инцидента.

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В оккупированном Донецке 23 ноября на территории 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ взорвались боеприпасы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

“Командование противника пытается всячески скрыть причины и последствия этого события. В то же время российские пропагандисты воспользовались указанным случаем для съемок фейковых видеоматериала о якобы обстреле со стороны Объединенных сил для обвинения наших воинов в нарушении режима прекращения огня“, - сказал Гуцуляк.

Спикер добавил, что взрыв произошел из-за халатности личного состава - российские кадровики и их наемники не соблюдались правила пожарной безопасности.

Напомним, в марте офицер ВСУ показал видео подрыва склада боеприпасов у боевиков.

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