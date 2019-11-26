Мужчину приговорили к 1,5 годам тюрьмы за кражу "киндер-сюрпризов"
Мужчине назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы за кражу 15 "киндер-сюрпризов". Об этом свидетельствует приговор Заводского районного суда Николаева, опубликованный во вторник, 26 ноября.
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В суде обвиняемый рассказал, как еще в феврале 2017 года он зашел в один из супермаркетов за покупками. Он уверял, что когда увидел сладости, то решил угостить ими детей, которые были на улице, но поскольку у него не было денег, то он украл товар.
Стоит отметить, что у этого мужчины уже был ряд судимостей за аналогичные преступления.
В 2018 и 2019 году его три райсуда в Николаеве признали виновным в кражах из супермаркетов пяти упаковок колбасы, трех пачек кофе и 15 плиток шоколада.
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В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (Кража), назначив наказание в виде года лишения свободы. А с учетом поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, ему в итоге назначили один год и шесть месяцев тюремного срока.
Напомним, в Ивано-Франковске иностранец украл почти 200 киндер-сюрпризов.
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