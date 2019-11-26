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Мужчину приговорили к 1,5 годам тюрьмы за кражу "киндер-сюрпризов"

Комментариев: 1
В Николаеве мужчина украл 15 "киндеров" и был приговорен к тюремному сроку, так как ранее уже был судим за кражу еды.
Мужчина получил 1,5 года тюрьмы за кражу "киндеров"
Мужчина получил 1,5 года тюрьмы за кражу "киндеров"
thekievtimes.ua

Мужчине назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы за кражу 15 "киндер-сюрпризов". Об этом свидетельствует приговор Заводского районного суда Николаева, опубликованный во вторник, 26 ноября.

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В суде обвиняемый рассказал, как еще в феврале 2017 года он зашел в один из супермаркетов за покупками. Он уверял, что когда увидел сладости, то решил угостить ими детей, которые были на улице, но поскольку у него не было денег, то он украл товар.

Стоит отметить, что у этого мужчины уже был ряд судимостей за аналогичные преступления.

В 2018 и 2019 году его три райсуда в Николаеве признали виновным в кражах из супермаркетов пяти упаковок колбасы, трех пачек кофе и 15 плиток шоколада.

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В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (Кража), назначив наказание в виде года лишения свободы. А с учетом поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, ему в итоге назначили один год и шесть месяцев тюремного срока.

Напомним, в Ивано-Франковске иностранец украл почти 200 киндер-сюрпризов.

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Теги: суд, Николаев, кража, приговор
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Комментариев (1)
designandrey65    26.11.2019, 17:06
Оценка:  0
designandrey65
Голодные люди,,, обворованные порохом и его бандой.
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