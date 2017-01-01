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Полиция разоблачила синдикат наркоторговцев на 25 млн грн

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Стоимость изъятых наркотиков составляет 25 миллионов гривен.
Полиция разоблачила синдикат наркоторговцев на 25 млн грн
Полиция разоблачила синдикат наркоторговцев на 25 млн грн
Полиция

Правоохранители провели спецоперацию, в которой были задействованы почти полтысячи сотрудников полиции и прокуратуры. Они задержали двух организаторов синдиката. Один из них - действующий депутат объединенной территориальной общины. Об этом сообщает полиция.

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“Для надлежащего контроля, функционирования и безопасности деятельности преступной организации существовала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, их охрана, “химики“, “финансисты“, обслуживание интернет-магазина, доставка продукции на склады хранения, “курьеры“, “закладчики“ и другие" - говорится в сообщении. 

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В наркобизнесе участвовали 50 человек: жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.

Возраст подозреваемых составил от 18 до 39-ти лет

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По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21 млн грн.

Напомним, на границе с Молдовой пограничники  расстреляли автомобиль с контрабандистами. Трое бандитов обратились за медицинской помощью.

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Теги: полиция, синдикат, наркотики
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