Полиция разоблачила синдикат наркоторговцев на 25 млн грн

Стоимость изъятых наркотиков составляет 25 миллионов гривен.

Правоохранители провели спецоперацию, в которой были задействованы почти полтысячи сотрудников полиции и прокуратуры. Они задержали двух организаторов синдиката. Один из них - действующий депутат объединенной территориальной общины. Об этом сообщает полиция.

Читай также: Двое пограничников в Луцке продавали наркотики

“Для надлежащего контроля, функционирования и безопасности деятельности преступной организации существовала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, их охрана, “химики“, “финансисты“, обслуживание интернет-магазина, доставка продукции на склады хранения, “курьеры“, “закладчики“ и другие" - говорится в сообщении.

Читай также: Контрабандисты пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном

В наркобизнесе участвовали 50 человек: жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.

Возраст подозреваемых составил от 18 до 39-ти лет

Читай также: На Волыни задержали банду наркодилеров: Один полицейский ранен

По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21 млн грн.

Напомним, на границе с Молдовой пограничники расстреляли автомобиль с контрабандистами. Трое бандитов обратились за медицинской помощью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.