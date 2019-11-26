Украина должна возобновить статус ядерной державы – Сенцов
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Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов, которому 26 ноября вручили премию Сахарова, предложил вернуть украинскому государству ядерное оружие. С такой инициативой он выступил на заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге, пишет УНИАН.
Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США, – напомнил режиссер.
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Также Сенцов указал европарламентариям, что данный меморандум совершенно не помешал России аннексировать Крым. А это, по его мнению, ставит под вопрос целесообразность отказа Украины от ядерного оружия.
Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула – ред.) не имеет к ситуации никакого отношения, – считает Сенцов.
Напомним, сегодня Олегу Сенцову вручили Премию имени Сахарова. Церемония состоялась в зале Европейского парламента.
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западные партнеры одной левой удавят за одни только мысли об ядреном оружии
У нас в парках такие прыгалки для детей, просто нужно перекроить, перекрасить и снова включить компрессор.
Сразу отберут безвиз,потом просто станем Северной Украиной в Европе с ємбарго и запретом продавать свои товари в ЕС и США. Ну а потом "ПРИНУЖДЕНИЕ к отказу от ЯО",без оккупации ,но с ракетними ударами от США ,ЕС и РФ.
ВПЕРЕД
В ОТВЕТ НА ЭТУ ВЫХОДКУ РОССИИ , НА САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ КОНТИНЕНТА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ РЯД КРОЛЯЧЕЙ СЕТКИ И ПОДПЕРЕТЬ ЕГО ПАЛКАМИ !!!
СУГС !!!
ПАЛЬЦЕМ Ж,,,ПУ ПОДТИРАЮТЬ, А БАМАЖКУ БЕРЕГУТЬ ...
Есть ещё неитронные, электромагнитные бомбы.
КТО ТЕБЕ , ХОЛОПУ И ГОЛОДРАНЦУ РАЗРЕШИТ ЭТО СДЕЛАТЬ ?! )))