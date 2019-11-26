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Украина должна возобновить статус ядерной державы – Сенцов

Комментариев: 21
Поскольку не работают гарантии, под которые Украина отказалась от ядерного оружия, нужно это оружие вернуть.
Украина должна возобновить статус ядерной державы – Сенцов
Украина должна возобновить статус ядерной державы – Сенцов
UA: Перший

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Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов, которому 26 ноября вручили премию Сахарова, предложил вернуть украинскому государству ядерное оружие. С такой инициативой он выступил на заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге, пишет УНИАН.

Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США, – напомнил режиссер.

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Также Сенцов указал европарламентариям, что данный меморандум совершенно не помешал России аннексировать Крым. А это, по его мнению, ставит под вопрос целесообразность отказа Украины от ядерного оружия.

Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула – ред.) не имеет к ситуации никакого отношения, – считает Сенцов.

Напомним, сегодня Олегу Сенцову вручили Премию имени Сахарова. Церемония состоялась в зале Европейского парламента.

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Теги: Сенцов, Европарламент, ядерное оружие
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Комментариев (23)
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kapablankas    26.11.2019, 17:23
Оценка:  -1
kapablankas
а Сеня таки ДЕБИЛОВАТЫЙ

западные партнеры одной левой удавят за одни только мысли об ядреном оружии
Woodbrother    26.11.2019, 17:25
Оценка:  0
Woodbrother
Это вам так кажется. США уже неоднократно открытым текстом говорило -делайте, и да прибудет с вами сила.
Lyonya-Space    26.11.2019, 17:21
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Дабы подытожить всё ниже изложенное, могу сказать: хороший катсап - дохлый катсап!
Woodbrother    26.11.2019, 17:25
Оценка:  0
Woodbrother
Утилизированный рассианин вчегда соблюдает Минские соглашения. Эти он и хорош.
Lyonya-Space    26.11.2019, 17:17
Оценка:  0
Lyonya-Space
Гиперзвуковой - надувной?
У нас в парках такие прыгалки для детей, просто нужно перекроить, перекрасить и снова включить компрессор.
asfd0    26.11.2019, 17:17
Оценка:  -1
asfd0
Очень глубокое заявление, его можно разбить на несколько частей : 1- рассчитаться со всеми по долгам т.к."Украина должна" ; 2- возобновить статус просто державы, на уж потом можно и помечтать ....
КимЧенПых    26.11.2019, 17:16
Оценка:  0
КимЧенПых
очередная Надя Гадя
Orange1980    26.11.2019, 17:15
Оценка:  0
Orange1980
ВПЕРЕД и про САЛО спеть не забудте.
Сразу отберут безвиз,потом просто станем Северной Украиной в Европе с ємбарго и запретом продавать свои товари в ЕС и США. Ну а потом "ПРИНУЖДЕНИЕ к отказу от ЯО",без оккупации ,но с ракетними ударами от США ,ЕС и РФ.
ВПЕРЕД
Lyonya-Space    26.11.2019, 17:19
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Скрепоносец, правильно пишется "не забудЬте"!
VSHIVANKA    26.11.2019, 17:13
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ РОССИЯ ПОКАЗАЛА АМЕРИКАНЦАМ ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС " АВАНГАРД ' , КОТОРЫЙ ВСТАНЕТ НА ВООРУЖЕНИЕ УЖЕ В ДЕКАБРЕ....
В ОТВЕТ НА ЭТУ ВЫХОДКУ РОССИИ , НА САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ КОНТИНЕНТА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ РЯД КРОЛЯЧЕЙ СЕТКИ И ПОДПЕРЕТЬ ЕГО ПАЛКАМИ !!!
СУГС !!!
Woodbrother    26.11.2019, 17:16
Оценка:  -1
Woodbrother
А ТЕМ ВРЕМЯМ НА ТАМБОВЕИ АКАНОМИЮ ВЕДУТЬ
ПАЛЬЦЕМ Ж,,,ПУ ПОДТИРАЮТЬ, А БАМАЖКУ БЕРЕГУТЬ ...
Lyonya-Space    26.11.2019, 17:13
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Господа, предлагаю вшивую многостаночницу тупо игнорить, в т.ч. оценивание её высеров!
asfd0    26.11.2019, 17:18
Оценка:  -2
asfd0
Тебя и так все игнорируют ))))
Coюзник    26.11.2019, 17:05
Оценка:  -1
Coюзник
Мое мнение Украине не нужно ядерное оружие это очень затратная статья расходов, да военная доктрина в Украине оборонительная. А ядерное оружие это наступательный вид оружия.
Coюзник    26.11.2019, 17:06
Оценка:  -3
Coюзник
Лучше эти средства направить в развите современных средств ПВО чтобы сбивать их ракета над их территорией
Woodbrother    26.11.2019, 17:13
Оценка:  0
Woodbrother
Лучше от москвы один раз оставить дымящююся дырку в земле, чем сто раз выражать протесты по поводу обстрела своих территорий. ЯДЕРНОМУ ОРУЖИЮ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ.
Lyonya-Space    26.11.2019, 17:15
Оценка:  0
Lyonya-Space
Почему нет?
Есть ещё неитронные, электромагнитные бомбы.
Woodbrother    26.11.2019, 17:24
Оценка:  0
Woodbrother
Электромагнитные Б/ч наша страна и так выпускает. Они эффективны только против электроники. Нейтронные -те же атомные, толко с усиленным потоком нейтронов.
VSHIVANKA    26.11.2019, 17:00
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЧУШКАН , ТЫ МУХ ИЗ МОСТА УЖЕ ВЫКОЛУПАЛ ?
КТО ТЕБЕ , ХОЛОПУ И ГОЛОДРАНЦУ РАЗРЕШИТ ЭТО СДЕЛАТЬ ?! )))
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