Украина должна возобновить статус ядерной державы – Сенцов

Поскольку не работают гарантии, под которые Украина отказалась от ядерного оружия, нужно это оружие вернуть.

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Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов, которому 26 ноября вручили премию Сахарова, предложил вернуть украинскому государству ядерное оружие. С такой инициативой он выступил на заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге, пишет УНИАН.

Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США, – напомнил режиссер.

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Также Сенцов указал европарламентариям, что данный меморандум совершенно не помешал России аннексировать Крым. А это, по его мнению, ставит под вопрос целесообразность отказа Украины от ядерного оружия.

Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула – ред.) не имеет к ситуации никакого отношения, – считает Сенцов.

Напомним, сегодня Олегу Сенцову вручили Премию имени Сахарова. Церемония состоялась в зале Европейского парламента.

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