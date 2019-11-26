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Харьковская мэрия подала в суд на Кабмин и Институт нацпамяти

Комментариев: 3
Мэрия требует не вмешиваться в работу местных властей.
Харьковский горсовет
Харьковский горсовет
facebook.com/kharkovgovernment/

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Харьковский городской совет подал в суд на Институт национальной памяти, обвинив его во вмешательстве в деятельность органов местного самоуправления. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на пресс-секретаря мэрии Юрия Сидоренко.

Есть два иска. Один – к Кабмину относительно списка людей, которые отличились при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков. Мы требуем от Кабмина сформировать этот список, чтобы в дальнейшем не было никаких недоразумений. Второй – к Институту национальной памяти, потому что они вмешиваются в деятельность органов местного самоуправления, - рассказал Сидоренко.

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Ранее “Зеркало недели“ сообщило, что Харьковский горсовет недоволен реакцией Института нацпамяти на переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова, установку памятника советскому военачальнику и мемориальной доски генералу КГБ Юрию Шрамко. Именно это и стало причиной подачи иска.

Напомним, Кернес опять проиграл суд по проспекту Жукова в Харькове. В ответ на апелляцию горсовета судьи постановили, что проспект не должен носить имя советского маршала.

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Теги: Харьков, Кабмин, Институт национальной памяти, суд
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Комментариев (3)
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Антибес    26.11.2019, 18:01
Оценка:  0
Антибес
Если фашисты из западленщины продолжат навязывать своих коричневых"героев",кото рые лизали подошвы гитлеровцам во времена Великой Отечественной Войны и которых как и гитлеровцев,победили освободители Украины,образование ХНР будет лишь вопросом ближайшего времени.
colavova    26.11.2019, 17:43
Оценка:  -2
colavova
горсовет привлечь по закону о декоммунизации
asfd0    26.11.2019, 17:39
Оценка:  +2
asfd0
Отличный пример для остальных юго-восточных ОГА.
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