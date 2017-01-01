ГПУ о втором этапе переаттестации: “отсеялись” 24 прокурора
Завершился второй этап аттестации прокуроров ГПУ, целью которого было тестирование общих способностей и навыков прокуроров.
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Об этом сообщили на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.
По данным тестирования, экзамен успешно прошли 769 прокуроров. Им удалось набрать необходимые 93 балла и выше. На этом основании их допустили к следующему этапу переаттестации.
Также в ГПУ сообщили, что тестирование общих способностей и навыков не прошли 24 прокурора, еще двое - не явились.
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К слову, переаттестация прокуроров ГПУ проводится согласно закону “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры“. Она включает в себя несколько этапов. Среди этапов: знание законодательства, тестирование на общие способности и навыки, выполнение практического задания, проверка добродетели прокуроров и проведение собеседования.
Напомним, в ГПУ завершился второй этап переаттестации прокуроров. На втором этапе тестирования отсеялись 27 прокуроров.
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