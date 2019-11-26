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Зеленский зовет украинцев из Эстонии возвращаться домой

Комментариев: 5
Президент предлагает украинцам, проживающим в Эстонии, возвращаться в Украину. Те говорят, что верят в евроинтеграционную динамику Украины.
Зеленский на встрече с украинской общиной в Эстонии
Зеленский на встрече с украинской общиной в Эстонии
Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинской диаспорой во время визита в Эстонию призвал этнических украинцев вернуться на историческую родину. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Пришедшие на встречу с Зеленским люди выразили поддержку действиям украинской власти, в том числе шагам, направленным на достижение мира на Донбассе.

Мы все хотим, чтобы Украина знала: она не одна – мир с вами, Европа с вами, Эстония с вами, – сказала представительница украинской общины Лидия Лане.

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Также представители украинской общины заверили президента, что верят в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на родину.

В ответ Владимир Зеленский поблагодарил их за активную позицию и призвал приехать на историческую родину.

Возвращайтесь в Украину, начинайте работать, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам! – обратился он к представителям общины.

Напомним, сегодня президент Зеленский находится с официальным визитом в Эстонии. В рамках визита он провел ряд встреч с руководством страны.

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Теги: Эстония, Зеленский, диаспора, президент
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Комментариев (6)
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Зорян_и_Шкиряк    26.11.2019, 18:54
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
- В общем, приезжайте к нам на Колыму!
- Лучше уж вы к нам!

(С)
MNI1957    26.11.2019, 18:31
Оценка:  +1
MNI1957
необоснованное предложение
Л_о_л_а    26.11.2019, 18:18
Оценка:  +4
Л_о_л_а
так они ж мовы не знают
VSHIVANKA    26.11.2019, 18:01
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОН ДУРАК ИЛИ РОДИЛСЯ ТАК ?
ИЗ ЕС НА САМУЮ НИЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРОПЫ ?!
Лошко    26.11.2019, 17:55
Оценка:  +2
Лошко
Кто не знает: Евроинтеграционная динамика это такая вещь, что осенью в тёплые края, а весной наоборот - в Эстонию... с мешком сала... на заработки!
Woodbrother    26.11.2019, 17:54
Оценка:  -3
Woodbrother
Некому стало смотреть сериал "Сваты"
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