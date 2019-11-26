Зеленский зовет украинцев из Эстонии возвращаться домой

Президент предлагает украинцам, проживающим в Эстонии, возвращаться в Украину. Те говорят, что верят в евроинтеграционную динамику Украины.

Зеленский на встрече с украинской общиной в Эстонии Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинской диаспорой во время визита в Эстонию призвал этнических украинцев вернуться на историческую родину. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Пришедшие на встречу с Зеленским люди выразили поддержку действиям украинской власти, в том числе шагам, направленным на достижение мира на Донбассе.

Мы все хотим, чтобы Украина знала: она не одна – мир с вами, Европа с вами, Эстония с вами, – сказала представительница украинской общины Лидия Лане.

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Также представители украинской общины заверили президента, что верят в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на родину.

В ответ Владимир Зеленский поблагодарил их за активную позицию и призвал приехать на историческую родину.

Возвращайтесь в Украину, начинайте работать, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам! – обратился он к представителям общины.

Напомним, сегодня президент Зеленский находится с официальным визитом в Эстонии. В рамках визита он провел ряд встреч с руководством страны.

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