Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взрывы в Балаклее: названа основная версия следствия

Комментариев: 1
На арсенале в Балаклее 15 ноября на специально оборудованной площадке для утилизации боеприпасов произошло около 20 взрывов.
Из-за взрывов погибли три человека
Из-за взрывов погибли три человека
Сеть
Начальник следственного управления Территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Алексей Новиков назвал основную версию следствия по взрывам на территории воинской части в Балаклее, сообщает Укринформ.
 
По его словам, причиной ЧП является не соблюдение техники безопасности.

Читай также: Хомчак о взрывах в Балаклее: Полетят головы

"На сегодняшний день рассматривается несколько версий. Назначены экспертизы. Допрошено уже более ста человек. Но мы склоняемся к тому, что это именно те лица, которые непосредственно выполняли работы с боеприпасами, не соблюдали технику безопасности. Один человек, который был непосредственно причастен к этому и находился в автомобиле, в кузове которого и произошел взрыв, погиб сразу. Взрыв был локальный во время плановых работ", - сказал Новиков.

В ГБР отмечают, что окончательный вывод сделают эксперты.

Читай также: Пожар в воинской части под Львовом: новые подробности

Как известно, 15 ноября в 14:30 на арсенале в Балаклее на специально оборудованной площадке для утилизации боеприпасов произошло около 20 взрывов. Вследствие этого чрезвычайного происшествия двое военнослужащих-саперов погибли, пятеро получили ранения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Поделись:
Теги: полиция, взрыв, следствие, версии, Балаклея
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
kapablankas    26.11.2019, 18:28
Оценка:  0
kapablankas
на специально оборудованной площадке для утилизации боеприпасов

я ржаль
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь