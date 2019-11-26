Взрывы в Балаклее: названа основная версия следствия

По его словам, причиной ЧП является не соблюдение техники безопасности.

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"На сегодняшний день рассматривается несколько версий. Назначены экспертизы. Допрошено уже более ста человек. Но мы склоняемся к тому, что это именно те лица, которые непосредственно выполняли работы с боеприпасами, не соблюдали технику безопасности. Один человек, который был непосредственно причастен к этому и находился в автомобиле, в кузове которого и произошел взрыв, погиб сразу. Взрыв был локальный во время плановых работ", - сказал Новиков.