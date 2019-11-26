Сенатор назвал ошибкой свое заявление о вмешательстве Киева в выборы в США

Сенатор Кеннеди назвал ошибкой свое заявление о вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году.

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди заявил, что совершил ошибку, заявив о "вмешательстве" Украины в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом информирует СNN.

"Сенатор Джон Кеннеди отказался от ранее сделанного им заявления, что никто не может быть уверен, что только РФ пыталась вмешиваться в президентские выборы в 2016 году, заявив, что он неправильно понял этот вопрос и что он не видит доказательств того, что Украина взламывала серверы Демократической партии", - говорится в сообщении.

Он заявил, что ошибался.

"Единственное доказательство, которое мы имеем, и я думаю, что это правда - именно РФ пыталась взломать компьютер комитета Демократической партии", - сказал сенатор.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Во вторник в Палате представителей прошли открытые слушания, на которых дали показания помощник вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс и сотрудник Совета национальной безопасности Александр Виндман. После них на слушаниях в Палате представителей выступили советник по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности президента США Тим Моррисон и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

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