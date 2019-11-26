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Думайте о 13 тысячах погибших, когда захотите дружить с Путиным – Сенцов

Комментариев: 7
Украинский режиссер призвал европейцев помнить об Украине, выстраивая отношения с РФ.
Сенцов призвал европейских политиков не верить Путину и помнить о 13 тысячах украинцев
Сенцов призвал европейских политиков не верить Путину и помнить о 13 тысячах украинцев
кадр из видео

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Украинский режиссер Олег Сенцов призвал европейских политиков не верить Путину и помнить о 13 тысячах украинцев, погибших на Донбассе. Это заявление он сделал в рамках своей речи в Европарламенте по поводу вручения ему Премии имени Сахарова.

Он отметил, что Украина является главным еврооптимистом, поскольку для нее нет другого направления развития кроме европейского. В то же время он предостерег европейских политиков от необдуманных попыток наладить дружественные отношения с Путиным.

Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине, о сотне наших ребят, которые до сих пор находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о крымских татарах, которых сейчас могут задержать, в их домах проводить обыски, а семьи и дети останутся без родителей. Помните о тех ребятах, которые прямо сейчас в камуфляже вот с таким знаком (указывает на флаг Украины - ред.) на руке находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и вашу свободу. Не забывайте о них, пожалуйста, - обратился Сенцов к присутствующим.

Обращение к евродепутатам по поводу дружбы с Путиным с 10:22:

Напомним, Сенцов в Европарламенте заявил, что украинцы не хотят быть рабами Путина и жить как в РФ.

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Теги: Сенцов, Европарламент, премия Сахарова, Россия, Путин, конфликт на Донбассе
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Комментариев (7)
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i-Вес    26.11.2019, 18:29
Оценка:  +2
i-Вес
А сколько из этих 13 тысяч гражданские, погибшие от рук ВСУ?
ЗаУкраїну    26.11.2019, 18:27
Оценка:  +3
ЗаУкраїну
ЧМО, откажись от халявной квартиры в Киеве, а потом мы тебе может быть и поверим.
VSHIVANKA    26.11.2019, 18:25
Оценка:  +6
VSHIVANKA
КОГДА УЖЕ ОПУБЛИКУЮТ ДЛИННЫЙ СПИСОК КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ШЕДЕВРОВ ЭТОГО " РЕЖИССЁРА " ?!
И КОГДА НАКОНЕЦ МИР УЗНАЕТ , КАК И В КАКОМ МЕСТЕ ОН ВЫНЕС ИЗ ТЮРЬМЫ СВОЙ ДНЕВНИК , КОТОРЫЙ ОН НАПИСАЛ В ЗАСТЕНКАХ ?!
КАК ОН ЭТО СДЕЛАЛ , ЧТО НАДЗИРАТЕЛИ НЕ НАШЛИ ЭТОТ ЭПОС О ДНЯХ ЗАТОЧЕНИЯ ?!
ЛюблюУкраину    26.11.2019, 18:59
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
Голливудские режисёры попросили вынести шедевральный дневник будут триллеры снимать по его мемуарам
kapablankas    26.11.2019, 18:24
Оценка:  +5
kapablankas
луч света в темном царстве ЕС
Lyonya-Space    26.11.2019, 18:19
Оценка:  -4
Lyonya-Space
100 пудово прав?
Путиновафлеботы, кыс, кыс, кыс!
Lyonya-Space    26.11.2019, 18:20
Оценка:  -4
Lyonya-Space
... прав!
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