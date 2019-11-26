Думайте о 13 тысячах погибших, когда захотите дружить с Путиным – Сенцов

Украинский режиссер призвал европейцев помнить об Украине, выстраивая отношения с РФ.

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Украинский режиссер Олег Сенцов призвал европейских политиков не верить Путину и помнить о 13 тысячах украинцев, погибших на Донбассе. Это заявление он сделал в рамках своей речи в Европарламенте по поводу вручения ему Премии имени Сахарова.

Он отметил, что Украина является главным еврооптимистом, поскольку для нее нет другого направления развития кроме европейского. В то же время он предостерег европейских политиков от необдуманных попыток наладить дружественные отношения с Путиным.

Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине, о сотне наших ребят, которые до сих пор находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о крымских татарах, которых сейчас могут задержать, в их домах проводить обыски, а семьи и дети останутся без родителей. Помните о тех ребятах, которые прямо сейчас в камуфляже вот с таким знаком (указывает на флаг Украины - ред.) на руке находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и вашу свободу. Не забывайте о них, пожалуйста, - обратился Сенцов к присутствующим.

Обращение к евродепутатам по поводу дружбы с Путиным с 10:22:

Напомним, Сенцов в Европарламенте заявил, что украинцы не хотят быть рабами Путина и жить как в РФ.

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