В Киеве думают, как использовать скидку РФ на газ

В случае прямых поставок российского газа разницу в цене планируют направлять на реализацию социально важных мероприятий.

Правительство рассматривает возможность внедрения механизма, с помощью которого потенциальные скидки на газ из России при прямых поставках будут "изыматься" и использоваться для субсидирования. Об этом сообщил глава министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, ресурс будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и ценой со скидкой, предложенной Газпромом, будет направляться на реализацию социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей.

"Если мы будем иметь сниженную цену, – потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, – мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия", – сказал Оржель.

В то же время, министр не привел возможные механизмы реализации данной идеи.

Отметим, сегодня исполняется четыре года с момента, когда Украина прекратила импорт газа из России.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз закачает газ из России в ПХГ, если не подпишут контракт на транзит. В случае, если Украина и Россия не подпишут контракт о транзите газа, российский газ будет закачиваться в украинские ПХГ и считаться "газом неопределенного собственника".

Как известно, следующая встреча по транзиту газа может состояться в течение первой недели декабря.

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