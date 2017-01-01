В Одессе гинекологи установили скрытую камеру и "слили" видео на порносайты

В Одесском областном онкологическом диспансере полтора года скрытая камера снимала гинекологические процедуры.

В Одесском областном онкологическом диспансере на Слободке в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера. Видеозаписи продавали за рубеж для размещения на порносайтах. Об этом говорится в материалах постановления Киевского районного суда города.

Тайную съемку проводили с начала 2018 года по апрель 2019-го.

Одна из пациенток подала заявление в полицию, увидев видео с собой на порнографическом сайте. О наличии камеры и фиксировании процедур ее не предупреждали. Выяснилось, что кадры с гинекологического кабинета за деньги продавали через интернет за границу.

Досудебным расследованием установлено, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая проводила съемку проведения УЗИ.

Правоохранители провели обыски у самого врача и еще одного человека, причастного к распространению видео. Были найдены флешки, жесткие диски с видео, снятыми скрытой камерой. На них наложен арест, возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии.

Ранее сообщалось, что житель Винницкой области снимал порно с собственной дочерью. Подозреваемого задержали с привлечением бойцов спецподразделения КОРД.

Напомним, что ранее в центре Киева "накрыли" крупную онлайн-порностудию. В арендованной квартире "работали" более 20 девушек, которые в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

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