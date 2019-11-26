В ОП обещают разобраться с незаконной перерегистрацией храмов УПЦ МП
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Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов пообещал изучить вопрос незаконной перерегистрации храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) в Черновицкой области. Это обещание он дал во время пресс-конференции во вторник, 26 ноября.
Так, журналистка спросила Трофимова, чего хотела группа верующих, с которой он встретился незадолго до пресс-конференции.
Хотели, чтобы все происходило в рамках закона. Они не хотят просить никакого особенного отношения, но не хотят, чтобы незаконно перерегистрировали их достояние, – ответил ей замглавы ОП.
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На уточняющий вопрос журналистки о том, считает ли Трофимов перерегистрацию храмов незаконной, он ответил:
А с этим я буду разбираться.
Напомним, ПЦУ обратилась к Зеленскому и ОБСЕ с просьбой о защите храма в Крыму. Оккупанты оказывают давление на крымскую епархию и пытаются уничтожить ее собственность на полуострове.
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