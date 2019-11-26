Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ОП обещают разобраться с незаконной перерегистрацией храмов УПЦ МП

Комментариев: 1
Замглавы Офиса президента изучит проблему, с которой к нему обратилась группа верующих.
Заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов
Заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов
president.gov.ua

Читай также: Верховный суд признал право одной из закарпатских громад храма перейти в ПЦУ

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов пообещал изучить вопрос незаконной перерегистрации храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) в Черновицкой области. Это обещание он дал во время пресс-конференции во вторник, 26 ноября.

Так, журналистка спросила Трофимова, чего хотела группа верующих, с которой он встретился незадолго до пресс-конференции.

Хотели, чтобы все происходило в рамках закона. Они не хотят просить никакого особенного отношения, но не хотят, чтобы незаконно перерегистрировали их достояние, – ответил ей замглавы ОП.

Читай также: Секретаря епархии УПЦ КП избили в Харькове

На уточняющий вопрос журналистки о том, считает ли Трофимов перерегистрацию храмов незаконной, он ответил:

А с этим я буду разбираться.

Напомним, ПЦУ обратилась к Зеленскому и ОБСЕ с просьбой о защите храма в Крыму. Оккупанты оказывают давление на крымскую епархию и пытаются уничтожить ее собственность на полуострове.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: УПЦМП, Трофимов, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    26.11.2019, 18:53
Оценка:  0
Антибес
ПЦУ-Псевдо Церковь Украины,которая разрешила вход в свои церкви в шортах и мини-юбках,должна строить свои храмы,а не захватывать чужие.Попросите свонго создателя Педрилу Сахарного.Он бабла наворовал много.Раз Томос купил то и храмы вам,дебилам,построит.)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь