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Часть Кропивницкого осталась без тепла

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На теплосетях в городе произошло несколько порывов. Без тепла остались 235 домов, школы, детские сады и больницы.
Более 230 домов остались без тепла в Кропивницком
Более 230 домов остались без тепла в Кропивницком
persha.kr.ua

На теплосетях в Кропивницком произошло несколько порывов - более 230 домов осталось без тепла. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"Без тепла остались 235 домов, школы, детские сады и больницы. Обучение в школах оптимизировали, а в садах включили электрообогреватели", - сообщили в городском совете.

На улице Пацаева порвало трубопровод диаметром 300 мм. Поэтому временно приостановили теплоснабжение 19 жилых домов и детсада.

А на улице Чигаринской вышла из строя труба диаметром 800 мм. Ею тепло идет в центральную часть города. Из-за аварии без отопления - 216 домов, пять садов, шесть школ и семь медицинских учреждений.

На участках работают аварийные бригады.

Напомним, во всех областях Украины включили отопление 4 ноября.
 

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Теги: отопление, авария, отключение, Тепло, труба, Кропивницкий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    26.11.2019, 18:55
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПРИКРУТИ !!! )))
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