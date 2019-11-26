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Четыре страны призвали РФ разблокировать украинские порты на Азове

Комментариев: 9
От России требуют выполнять международные правила и собственные обязательства.
Порт Мариуполя
Порт Мариуполя
marport.net

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Украина, Швеция, Литва и Эстония призвали Россию обеспечить свободный доступ кораблей в украинские порты в Азовском море и гарантировать свободу судоходства. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на соответствующее заявление министров иностранных дел четырех стран, которое оказалось в распоряжении редакции.

Мы принимаем во внимание возвращение в Украину судов, незаконно захваченных Россией в 2018 году, и призываем Россию выполнять свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и гарантируя свободу судоходства, - говорится в заявлении.

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Министры напоминают о “непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ“.

Мы призываем Россию уважать международное право и его основные принципы и отменить шаги, которые противоречат этим принципам, - отметили министры.

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В обращении также указывается, что все четыре страны остаются “преданными реализации политики непризнания“ аннексии Крыма, в частности путем санкций. Они подчеркивают важность достижения устойчивого политического урегулирования конфликта на Донбассе, основываясь на полном выполнении минских договоренностей, и призывают Россию “полностью взять на себя ответственность в этом плане“.

Напомним, у Зеленского заявили, что территория Крыма оккупирована, и согласно международному гуманитарному праву, вся ответственность за ситуацию лежит на оккупанте. Поэтому Украина не будет возобновлять водоснабжение оккупированного полуострова.

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Теги: Азовское море, судоходство, порты, Россия, Швеция, Эстония, Литва
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Комментариев (9)
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Л_о_л_а    26.11.2019, 20:23
Оценка:  +1
Л_о_л_а
самая сильная армия на континенте а-ля порошенко чего-то там просит? стыдно за славу Украине
bertal    26.11.2019, 20:11
Оценка:  +2
bertal
Так там же мель? К чему они призывают?
ira0957    26.11.2019, 19:17
Оценка:  -4
ira0957
Х о х л ы перекрыли воду и свет, им перекрыли море. Всё по чесноку )
WTF2wtf    26.11.2019, 19:21
Оценка:  0
WTF2wtf
ДядяИра, море хоть в Таганрог вернулось уже, баклан тупой?
Брюква_и_Клюква    26.11.2019, 19:34
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
Ирусик, ты прям как в песне:
Не похожий на тебя,
Не похожий на меня,
Просто так, прохожий,
Мокша краснорожий
ira0957    26.11.2019, 19:16
Оценка:  -5
ira0957
Счёт погибших и раненных идёт на сотни: Киев скрывает небоевые потери ВСУ

Новости Украины. Только за сутки в один из киевских военных госпиталей спецбортом доставили двадцать шесть раненных десантников из зоны силовой операции.
WTF2wtf    26.11.2019, 19:20
Оценка:  +1
WTF2wtf
А воевавшие до этого на Донбассе российские вояки выражают соболезнования именно своим нынешним "коллегам", которые еще там ...
Но путинским ботам на реальность насрать, они в выдуманном розовом путинском мире живут, а не в реальном кровавом и нищем путиснком говне на оккупированном Донбассе
VSHIVANKA    26.11.2019, 19:05
Оценка:  -7
VSHIVANKA
РАЗВЕ УКРОПНЫЕ ШАЛАНДЫ НЕ МОГУТ ПЛАВАТЬ В СВОИ ЗАГОНЫ ?
РОССИЯ ИХ НЕ ПУСКАЕТ ?!
ЧТО ЗА БРЕД , КОМУ ОНИ НАХЕР УСРАЛИСЬ ?!
ira0957    26.11.2019, 19:16
Оценка:  -5
ira0957
Россия их пускает, но они боятся )
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