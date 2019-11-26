Четыре страны призвали РФ разблокировать украинские порты на Азове

От России требуют выполнять международные правила и собственные обязательства.

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Украина, Швеция, Литва и Эстония призвали Россию обеспечить свободный доступ кораблей в украинские порты в Азовском море и гарантировать свободу судоходства. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на соответствующее заявление министров иностранных дел четырех стран, которое оказалось в распоряжении редакции.

Мы принимаем во внимание возвращение в Украину судов, незаконно захваченных Россией в 2018 году, и призываем Россию выполнять свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и гарантируя свободу судоходства, - говорится в заявлении.

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Министры напоминают о “непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ“.

Мы призываем Россию уважать международное право и его основные принципы и отменить шаги, которые противоречат этим принципам, - отметили министры.

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В обращении также указывается, что все четыре страны остаются “преданными реализации политики непризнания“ аннексии Крыма, в частности путем санкций. Они подчеркивают важность достижения устойчивого политического урегулирования конфликта на Донбассе, основываясь на полном выполнении минских договоренностей, и призывают Россию “полностью взять на себя ответственность в этом плане“.

Напомним, у Зеленского заявили, что территория Крыма оккупирована, и согласно международному гуманитарному праву, вся ответственность за ситуацию лежит на оккупанте. Поэтому Украина не будет возобновлять водоснабжение оккупированного полуострова.

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