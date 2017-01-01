ОБСЕ констатирует завершение разведения в Золотом

Наблюдатели организации провели верификацию завершения разведения войск на участке №2.

Разведение войск в Золотом завершилось Скриншот из видео

Спецмиссия ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр ООС во вторник, 26 ноября.

Так, согласно рамочному решению трехсторонней контактной группы сегодня прошла верификация миссией ОБСЕ завершения разведения сил и средств на участке №2 в Золотом.

Также сообщается, что ГСЧС провела разминирование определенных участков местности от взрывоопасных предметов, также демонтированы фортификационные сооружения и объекты военного назначения.

По словам замглавы СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства минских договоренностей в части, которая касалась процесса разведения сил и средств. Разведение прошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.

Ранее о завершении процесса разведения в Золотом заявили в "ЛНР".

Напомним, процесс начался 29 октября.

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