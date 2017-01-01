Одного из злоумышленников в прошлом месяце задержали при получении 150 тысяч долларов. Тогда он "торговал" связями в Офисе президента.

В Киеве правоохранители разоблачили двух мошенников, которые пообещали женщине мандат народного депутата за 1,5 млн евро. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции во вторник, 26 ноября.

Отмечается, что женщина засомневалась в правдивости намерений мужчин и с соответствующим заявлением обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленников задержали в районе станции метро Черниговская на горячем при получении половины оговоренной суммы – 750 тысяч евро. Средства изъяли.

"Задержанные предоставляют полицейским объяснения, готовятся материалы об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения", – говорится в сообщении.

Оба фигуранта дела – жители столицы, 1973 и 1951 годов рождения, ранее судимые. Одного из них в прошлом месяце задерживали за совершение аналогичного преступления. Тогда мужчина за 150 тысяч долларов пообещал посодействовать в назначении на пост председателя одной из райгосадминистраций в Киевской области. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения содержания под стражей и определил залог около 154 тысяч гривен, который он уплатил и оказался на свободе.

Cмотрите фотогалерею: Мошенники за 1,5 млн евро "продавали" мандат нардепа

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мошенников, которые, представившись доверенными лицами президента Зеленского, требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в Укроборонпроме.

Суд отправил сотрудницу Офиса президента под домашний арест

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet