Зеленский рассказал о "государстве в смартфоне"

"Глобальной целью украинской власти является построение страны с хорошо развитой цифровой экономикой, сообщил президент.

Президент Владимир Зеленский в Таллине ознакомился с системой электронного администрирования e-Estonia и отметил, что Украина также внедряет похожий проект – "государство в смартфоне", сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник, 26 ноября.

Глава государства осмотрел выставочный павильон Эстонского центра систем электронного администрирования e-Estonia. Директор центра Лина-Мария Лепик рассказала о проектах, которые реализуются с помощью e-Estonia. Эстонская Республика начала внедрять цифровые сервисы в 1994 году. Сейчас 99% государственных услуг в этой стране предоставляются онлайн.

Лина-Мария Лепик рассказала о системе E-residence, которая помогает упростить получение вида на жительство. Также она акцентировала внимание на безопасности хранения информации.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что Украина внедряет похожий проект – "государство в смартфоне". По его словам, проект будет облегчать жизнь граждан и усложнять жизнь для коррупционеров.

"Проект "государство в смартфоне" облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь для коррупционеров. Это самая главная, приоритетными сегодня задача для нашего нового молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку - и все: коррупционера нет. Это не взрыв ...", - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что "глобальной" целью украинской власти является построение страны с хорошо развитой цифровой экономикой.

"Сейчас некоторые называют законодательный процесс в Украине бешеным принтером, турборежимом из-за невероятного количества законов, которые мы принимаем. Это правда: мы за 2,5 месяца приняли 82 закона. Это улучшает бизнес-климат в стране. Мы понемногу боремся с коррупционерами, очень серьезно", - подчеркнул президент.

Также в присутствии президентов Украины и Эстонии был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых трансформаций. Целью Меморандума является создание и развитие механизмов сотрудничества для содействия осуществлению мероприятий, направленных на определение общего видения и совместных действий для устойчивого цифрового развития, построения цифровой экономики, внедрение цифровых инноваций, развития электронной и мобильной управления, развития электронной демократии, информационного общества, цифровых навыков и цифровых прав граждан, национальных электронных информационных ресурсов, инфраструктуры широкополосного доступа в Интернет и телекоммуникаций, электрон й коммерции и ИТ-индустрии.

Напомним, что ранее у Зеленского обсудили перевод всех госуслуг в онлайн. Команда Зеленского планирует до 2024 года перевести 90% всех государственных услуг в онлайн-режим.

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