Обменять Медведчука на пленных: Против Садового открыли еще одно дело

ГПУ открыла еще одно дело против Садового из-за его предвыборного ролика годичной давности.

Читай также: В среду Садовому изберут меру пресечения

21 ноября Печерский районный суд Киева по требованию партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“ (ОПЗЖ) обязал Генеральную прокуратуру возбудить дело в отношении мэра Львова Андрея Садового за его призыв обменять лидера партии Виктора Медведчука на украинских пленных, удерживаемых в России. Об этом сообщила пресс-служба партии ОПЗЖ.

Речь идет о противоправных действиях городского головы Львова Андрея Садового, который 4 декабря 2018 разместил на своем YouTube-канале видеоролик с призывом подготовить и совершить преступление в отношении Виктора Медведчука, - отметили в партии.

Читай также: Прокуратура будет просить для Садового залог в 50 млн грн

В этом ролике Садовый предложил обменять Медведчука на пленных моряков и других политических заключенных в России.

Сам Андрей Садовый на своей странице в Фейсбук подтвердил, что делал подобные заявления и считает свою идею об обмене Медведчука на пленных актуальной и сегодня.

Символично, что это решение (об открытии уголовного дела – ред.) было принято 21 ноября, в день начала Революции Достоинства. Именно 21 ноября мне вручили подозрение (по делу о злоупотреблении властью при выделении земли – ред.) Интересное совпадение. Я вот думаю, а вся эта нечисть не знает других дат? – написал Садовый.

Ролик, в котором Садовый предлагал обменять Виктора Медведчука на захваченных украинских моряков и других пленных:

Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении Садовому и другим должностным лицам Львовского городского совета. Их подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.