Обменять Медведчука на пленных: Против Садового открыли еще одно дело
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21 ноября Печерский районный суд Киева по требованию партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“ (ОПЗЖ) обязал Генеральную прокуратуру возбудить дело в отношении мэра Львова Андрея Садового за его призыв обменять лидера партии Виктора Медведчука на украинских пленных, удерживаемых в России. Об этом сообщила пресс-служба партии ОПЗЖ.
Речь идет о противоправных действиях городского головы Львова Андрея Садового, который 4 декабря 2018 разместил на своем YouTube-канале видеоролик с призывом подготовить и совершить преступление в отношении Виктора Медведчука, - отметили в партии.
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В этом ролике Садовый предложил обменять Медведчука на пленных моряков и других политических заключенных в России.
Сам Андрей Садовый на своей странице в Фейсбук подтвердил, что делал подобные заявления и считает свою идею об обмене Медведчука на пленных актуальной и сегодня.
Символично, что это решение (об открытии уголовного дела – ред.) было принято 21 ноября, в день начала Революции Достоинства. Именно 21 ноября мне вручили подозрение (по делу о злоупотреблении властью при выделении земли – ред.) Интересное совпадение. Я вот думаю, а вся эта нечисть не знает других дат? – написал Садовый.
Ролик, в котором Садовый предлагал обменять Виктора Медведчука на захваченных украинских моряков и других пленных:
Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении Садовому и другим должностным лицам Львовского городского совета. Их подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне.
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