Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинские тарифы на коммуналку сравнили с европейскими

Комментариев: 8
Украинцы платят в два раза меньше, чем европейцы, за газ и в пять раз меньше - за электроэнергию.
Электроэнергия для украинцев в пять раз дешевле, чем в ЕС, газ - в два раза
Электроэнергия для украинцев в пять раз дешевле, чем в ЕС, газ - в два раза
golos.zp.ua

В первой половине 2019 года средняя цена электроэнергии в странах Евросоюза составила 21 евро за 100 кВт·ч, что в пять раз выше, чем в Украине - 4,1 евро кВт·ч. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РБК-Украина во вторник, 26 ноября.

По данным статистического ведомства ЕС, средние цены на электроэнергию были самыми низкими в Болгарии (9,9 евро за 100 кВт·ч), Венгрии (11,2 евро) и Литве (12,5 евро) и самыми высокими в Германии (30,9 евро), Дании (29,8 евро) и Бельгии (28,4 евро).

 
 

Кроме того, Евростат сообщает, что средние цены на газ в ЕС были стабильными и составляли 6 евро за 100 кВт·ч (примерно 600 евро за 1000 кубометров газа).

Цены на газ были самыми низкими в Венгрии и Румынии (3,5 евро за 100 кВт·ч) и в Хорватии (3,8 евро) и самыми высокими в Швеции (11,8 евро), Нидерландах (9,2 евро) и Дания (8,6 евро).

 
 

Таким образом, средняя цена электроэнергии в странах ЕС (21 евро за 100 кВт·ч) в первой половине 2019 года была в пять раз выше, чем в Украине (4,1 евро кВт·ч), а цена газа (600 евро за 1000 кубометров) была в два раза выше, чем в Украине (275 евро за 100 кубометров).

Напомним, что ранее Оржель разъяснил "страховую цену" газа на зиму. С января в Украине внедрят страховую цену на газ, которая будет ниже на 7%, чем в первом квартале 2019 года.

Также Алексей Гончарук заявил, что отмена предельных тарифов не повлияет на стоимость ЖК услуг. Постановление предыдущего Кабмина об определении предельных тарифов на коммуналку было незаконным, говорит премьер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: газ, Тарифы ЖКХ, Украина-ЕС, цена, тарифы, коммуналка, электричество, коммунальные услуги, цена на газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Л_о_л_а    26.11.2019, 20:29
Оценка:  +1
Л_о_л_а
А теперь зарплату в евро в Украине и в странах ЕС...

В Германии гамбургер стоит 1 евро..это при их зарплатах...а у нас? 28 грн?
SanSany    26.11.2019, 20:23
Оценка:  +2
SanSany
А х*й с пальцем они не пробовали сравнить?
SanSany    26.11.2019, 20:26
Оценка:  +2
SanSany
В большинстве случаев член в два раза больше пальца, а у некоторых и больше чем в пять раз, как вам такая статистика журношлюхи убогие?
L@G    26.11.2019, 20:15
Оценка:  +1
L@G
Иииим? Средняя з/п в ЕС 1200-1400 евро, а у нас 600? Так ведь?
barakuda*777    26.11.2019, 20:03
Оценка:  0
barakuda*777
Чем кости греть? Вы там все перепуганные или где.
bertal    26.11.2019, 19:59
Оценка:  +8
bertal
Без проблем , украинцы согласны платить за коммуналку, газ, электричество как в Европе, в чем проблема?А зарплаты , пенсии когда будут как в Европе? Про это молчок, уроды
zadneprohodchik    26.11.2019, 19:55
Оценка:  +7
zadneprohodchik
Зп какие в европе?
Letohradek    26.11.2019, 19:57
Оценка:  -9
Letohradek
А оно тебя ибёт? Вам на срасии никогда не видать европейских зарплат и достойного уровня жизни. Вали на маил.ру, здесь тебя будут пинать подсрачниками
dron29    26.11.2019, 19:34
Оценка:  +8
dron29
Начали готовить ЗЕбилов к подорожанию))
Letohradek    26.11.2019, 19:55
Оценка:  -7
Letohradek
Это точно ))
Но они непробиваемые! Такие же тупоголовые как и скрепоносцы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь