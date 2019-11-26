Украинские тарифы на коммуналку сравнили с европейскими

Украинцы платят в два раза меньше, чем европейцы, за газ и в пять раз меньше - за электроэнергию.

Электроэнергия для украинцев в пять раз дешевле, чем в ЕС, газ - в два раза golos.zp.ua

В первой половине 2019 года средняя цена электроэнергии в странах Евросоюза составила 21 евро за 100 кВт·ч, что в пять раз выше, чем в Украине - 4,1 евро кВт·ч. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РБК-Украина во вторник, 26 ноября.

По данным статистического ведомства ЕС, средние цены на электроэнергию были самыми низкими в Болгарии (9,9 евро за 100 кВт·ч), Венгрии (11,2 евро) и Литве (12,5 евро) и самыми высокими в Германии (30,9 евро), Дании (29,8 евро) и Бельгии (28,4 евро).

Кроме того, Евростат сообщает, что средние цены на газ в ЕС были стабильными и составляли 6 евро за 100 кВт·ч (примерно 600 евро за 1000 кубометров газа).

Цены на газ были самыми низкими в Венгрии и Румынии (3,5 евро за 100 кВт·ч) и в Хорватии (3,8 евро) и самыми высокими в Швеции (11,8 евро), Нидерландах (9,2 евро) и Дания (8,6 евро).

Таким образом, средняя цена электроэнергии в странах ЕС (21 евро за 100 кВт·ч) в первой половине 2019 года была в пять раз выше, чем в Украине (4,1 евро кВт·ч), а цена газа (600 евро за 1000 кубометров) была в два раза выше, чем в Украине (275 евро за 100 кубометров).

Напомним, что ранее Оржель разъяснил "страховую цену" газа на зиму. С января в Украине внедрят страховую цену на газ, которая будет ниже на 7%, чем в первом квартале 2019 года.

Также Алексей Гончарук заявил, что отмена предельных тарифов не повлияет на стоимость ЖК услуг. Постановление предыдущего Кабмина об определении предельных тарифов на коммуналку было незаконным, говорит премьер.

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