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Посол ЕС: И я, и Зеленский доживем до момента вступления Украины в Евросоюз

Комментариев: 4
Новая власть демонстрирует заинтересованность вступить в ЕС, сообщил европейского дипломат.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас не сомневается в том, что Украина станет членом Евросоюза. Об этом он заявил в интервью Европейской правде.

"То, что Европа является целью и выбором украинской нации, совершенно очевидно. Это выбор вашего общества, и это не вызывает сомнений с 2014 года", - отметил он.

По словам европейского дипломата, новая власть демонстрирует заинтересованность вступить в ЕС.

"Я раскрою один небольшой секрет. Я, как вновь назначенный посол ЕС, передавал верительные грамоты президенту Зеленскому. И на этой церемонии президент спросил меня именно об этом. Мое личное убеждение - что мы с ним оба доживем до того дня, когда это произойдет. Но сейчас, как вы хорошо знаете, этот вопрос не находится на столе переговоров", - сказал Маасикас.

Посол ЕС добавил, что нет необходимости спрашивать у каждого европейского политика о европейских перспективах Украины - достаточно того, что эта цель четко очерчена и для украинского народа, и для украинского правительства.

"И мы хорошо знаем об этой цели", - подчеркнул Маасикас.

Ранее Матти Маасикас сообщил, что ЕС нет требований к Украине по рынку земли. Евросоюз не требует от Украины открывать рынок земли для европейских инвесторов, заверил посол.

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Теги: ЕС, Евросоюз, посол, Владимир Зеленский, членство, вступление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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vernyakk    26.11.2019, 20:16
Оценка:  +2
vernyakk
Кажется сериал о Дункане Маклауде, это правда! Они таки существуют)
Брюква_и_Клюква    26.11.2019, 20:07
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Посол, может, и доживет, а вот Зеленский - вряд ли
VSHIVANKA    26.11.2019, 20:05
Оценка:  0
VSHIVANKA
А НА МАРСЕ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ !!!
СУГС !!!
bertal    26.11.2019, 19:54
Оценка:  +2
bertal
Морковка пере ослом, наверно весомее) Этот урод нас за кого принимает? за морковку или осла?
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