Зеленский попросил помочь найти Альперина, сбежавшего от правоохранителей

На Telegram-канале Зеленского появилось сообщение с призывом помочь Альперину как "одному из крестных отцов контрабанды" найти дорогу в НАБУ. Неравнодушных призывают звонить на горячую линию НАБУ.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев подключиться к поимке Вадима Альперина, которого подозревают в коррупции на таможне. Соответствующее сообщение появилось на Telegram-канале Зеленского во вторник, 26 ноября.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина", - сказано в сообщении.

Тому, кто поспособствует "встрече контрабандиста с законом", Зеленский пообещал "ценный подарок". Сообщение завершается призывом звонить на горячую линию НАБУ и номером телефона ведомства.

Напомним, еще в январе 2018 года Генеральная прокуратура подготовила ходатайство об аресте одессита Вадима Альперина, предлагавшего детективу НАБУ взятку в 800 000 долларов.

Затем Альперину суд уменьшил залог в 150 раз - до 141 тысячи гривен.

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