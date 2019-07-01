У еще одного "слуги народа" обнаружили судимость

В Слуге народа нашли еще одного депутата, которого раньше судили. Мужчина избил водителя в Тернополе и получил условный срок.

Найден еще один "слуга народа" с судимостью Facebook.com/sluganarodu

Депутата Верховной Рады от Слуги народа Андрея Богданца в августе 2015 года приговорили к двум годам ограничения свободы условно за избиение водителя в Тернополе, которое произошло 18 ноября 2014 года. Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда, ссылку на который в своем телеграм-канале обнародовал бывший нардеп Игорь Мосийчук.

О том, что Богданца раньше судили, еще несколько месяцев назад сообщали тернопольские издания Нова и Думай, но тогда на это не обратили внимание.

Богданца признали виновным по ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Пострадавший водитель получил закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей левой половины лица и сотрясение головного мозга.

Обвиняемый свою вину признал полностью и апелляцию не подавал.

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При назначении наказания ему учли признание вины, искреннее раскаяние, содержание двух несовершеннолетних детей и участие в АТО в составе батальона "Сич" (13 марта - 20 апреля 2015 года обвиняемый был в Славянске, Курахово и Песках).

В августе 2016 года по итогам годичного испытательного срока суд освободил Богданца от наказания.

В июле 2019 года на досрочных выборах в Верховную Раду Богданец набрал 25,44% голосов на мажоритарном округе №163 в Тернопольской области и стал народным депутатом.

Напомним, ранее стало известно, что нардеп Роман Иванисов был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Позже генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был судим и отбыл наказание за изнасилование несовершеннолетней. По его словам, на данный момент судимость погашена.

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