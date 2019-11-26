Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаеве подростки плевали и грели ноги на Вечном огне

Комментариев: 2
Компания подростков под музыку жарила хлеб на Вечном огне, а также плевалась и грела ноги.

Группа молодых людей плевала и грела ноги в Вечном огне, который находится в мемориально-парковом комплексе в центре Николаева у памятника 68-ми десантникам. Соответствующее видео опубликовано на странице h.nikolaev в Instagram.

На видео группа молодых людей залезла на памятник и принялась греть руки, а один из парней начал плевать на пламя.

Далее одна из девушек поднесла к огню булку, на что другая спросила "что мы творим". В ответ на это один из парней сказал, что "коммунисты этого заслуживают". После одна из девушек сняла с себя обувь, чтобы поднести к огню ногу, в то время как остальные молодые люди принялись смеяться над этим. 

Как сообщалось, что украинка, жарившая яичницу на Вечном огне, выиграла международный суд.

Напомним, в 2017 году Вечный огонь в Киеве дважды заливали цементом

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Николаев, видео, подросток, подростки, вандализм, вандалы, вечный огонь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    26.11.2019, 21:32
Оценка:  +1
Антибес
Это не люди.Это мутанты-вырожденцы.Повреждённая структура ДНК у них.А это приговор.Они знают что не досуществуют до 30.Потому и агонизируют из последних сил своих мышиных.)))))
ВосставшийИзБана    26.11.2019, 21:43
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Да-да. Лишняя хромосома. Это их московитская пропаганда прозвала Новороссией.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь