В Николаеве подростки плевали и грели ноги на Вечном огне

Компания подростков под музыку жарила хлеб на Вечном огне, а также плевалась и грела ноги.

Группа молодых людей плевала и грела ноги в Вечном огне, который находится в мемориально-парковом комплексе в центре Николаева у памятника 68-ми десантникам. Соответствующее видео опубликовано на странице h.nikolaev в Instagram.

На видео группа молодых людей залезла на памятник и принялась греть руки, а один из парней начал плевать на пламя.

Далее одна из девушек поднесла к огню булку, на что другая спросила "что мы творим". В ответ на это один из парней сказал, что "коммунисты этого заслуживают". После одна из девушек сняла с себя обувь, чтобы поднести к огню ногу, в то время как остальные молодые люди принялись смеяться над этим.

Как сообщалось, что украинка, жарившая яичницу на Вечном огне, выиграла международный суд.

Напомним, в 2017 году Вечный огонь в Киеве дважды заливали цементом.

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