Украинцы ждут трансплантации в Индии: правительства решают проблему

В Индии находятся восемь украинцев, пребывающих там с целью трансплантации органов за счет государства. Индийский Минздрав ввел квоты на трансплантацию для иностранцев, поэтому операции для украинцев фактически заблокированы.

Представители минздравов Украины и Индии проведут оперативную встречу, чтобы урегулировать критическую ситуацию по лечению украинцев, ожидающих операции по трансплантации в индийских больницах. Об этом заявила министр Зоряна Скалецкая на пресс-конференции, передает пресс-служба Минздрава во вторник, 26 ноября.

Министр объяснила, что в больницах Индии находится восемь украинских пациентов (среди них двое детей), направленных на лечение за счет государства с целью трансплантации жизненно важных органов. Однако из-за введения Министерством здравоохранения Индии квот на трансплантацию органов для иностранных граждан проведение операций для украинцев и других иностранных граждан фактически заблокировано.

"Единственная проблема, которая не позволяет пока провести необходимые операции - наличие политического решения Индии относительно квотирования на трансплантацию. Мое решение - помочь людям любой ценой, даже если мы будем вынуждены провести для них более дорогое лечение в других клиниках Индии. Сейчас наша команда разработала механизм, по которому мы сможем осуществить дополнительные расходы на лечение, если такие возникнут. Именно об этом собираемся провести переговоры с Министерством здравоохранения Индии", - сказала Скалецкая.

По информации Минздрава, эти восемь пациентов ожидают пересадку легких, сердца и комплекса этих органов. Индия остается единственной страной, принимающей иностранцев на трансплантацию по стоимости, которая может быть оплачена из государственного бюджета Украины (стоимость лечения в США и Германии будет выше в 5-10 раз).

В целом, по данным Минздрава, индийские врачи осуществляют медицинское наблюдение за восемнадцатью украинцами, которые нуждаются в трансплантации.

Для их лечения Минздрав Украины в течение 2018-2019 годов перечислил $2,1 млн, один пациент проходит лечение за счет остаточных средств. С учетом всех средств, которые имеются на счетах индийской клиники, расходов на обследование и лечение, которые уже проведены нашим пациентам, общий остаток составляет $2,2 млн. Стоимость лечения одного пациента колеблется от $95 тыс. до $155 тыс. США - в зависимости от диагноза.

Напомним, в марте президент подписал изменения в закон о трансплантации. Утвержденные поправки дают возможность разблокировать приостановленную с 1 января 2019 года трансплантацию.

Верховная Рада приняла закон о посмертном донорстве в мае 2018 года. Документ вступил в силу 1 января 2019 года, тогда же утратил силу закон о трансплантации, который действовал ранее. В то же время часть норм нового закона оказалось невозможно реализовать, поскольку не была создана информационная система трансплантации. В связи с этим парламент планировал отсрочить до 2020 года начало действия закона, но соответствующее решение так и не было принято.

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