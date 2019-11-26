Зеркаль высказалась о реакции России на решение арбитража в Гааге

Елена Зеркаль говорит, что в РФ осознали, что "проиграли бой" и теперь пытаются представить Украину в негативном свете.

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Россия проиграла бой в суде по делу о захвате украинских кораблей, поэтому своей реакцией попыталась представить Украину в негативном свете. Об этом сообщает Укринформ во вторник, 26 ноября.

Арбитраж обнародовал первый процедурный приказ, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража. Как заявили впоследствии в МИД РФ, в решении "учтены все принципиальные предложения" Москвы, а требования Украины "оставлены без внимания".

"Российская Федерация поняла, что они проиграли этот информационный бой, и им надо было что-то придумать для того, чтобы представить нас в негативном свете. Именно поэтому мы не комментировали, поскольку у нас были свои определенные цели, которых мы достигли. А все остальное - это уже манипуляции, а на манипуляции не надо реагировать", - пояснила Зеркаль.

Напомним, 21 ноября в Гааге начались первые слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением Конвенции ООН по морскому праву относительно захвата трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

В МИД Украины по итогам слушаний заявили, что "арбитраж нас услышал".

В МИД РФ заявили, что удовлетворены решением Гааги. Арбитраж в Гааге учел "все принципиальные предложения" России, в том числе по срокам разбирательства, заявляют в Москве.

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