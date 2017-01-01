Горсовет Харькова подал иск против Кабмина и Института нацпамяти

Городским властям не нравится "вмешательство" центральной власти в местное самоуправление.

Мэрия Харькова подала в суд на Кабмин и Институт нацпамяти mykharkov.info

Городской совет Харькова подал в суд на Кабинет министров Украины, а также на Институт национальной памяти, обвиняя его во вмешательстве в деятельность органов местного самоуправления. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь мэрии Юрий Сидоренко, передают Вести во вторник, 26 ноября.

"Есть два иска. Один - к Кабмину относительно списка людей, которые отличились при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков. Мы требуем от Кабмина сформировать этот список, чтобы в дальнейшем не было никаких недоразумений. Второй - к Институту национальной памяти, потому что они вмешиваются в деятельность органов местного самоуправления", - утверждает Сидоренко.

Харьковский горсовет недоволен реакцией Института нацпамяти на переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова, а также установку памятника советскому военачальнику и мемориальной доски генералу КГБ Юрию Шрамко. Это и стало причиной подачи иска.

Ранее сегодня сообщалось, что Апелляционный суд Харькова оставил без изменений решение об отмене переименования проспекта Григоренко на проспект Маршала Жукова. Также 10 сентября Харьковский окружной административный суд признал противоправным переименование проспекта Григоренко в честь маршала Жукова.

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