Зеленский и Путин проведут личную встречу - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут провести отдельную встречу во время нормандского саммита в Париже. Об этом сообщает Коммерсант во вторник, 26 ноября.
Источник издания оценил вероятность проведения личной встречи лидеров двух стран как близкую к 100%.
По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.
Как известно, встреча Зеленского с Путиным в рамках нормандского формата запланирована на 9 декабря в Париже.
Ранее Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина готова принять разумный компромисс на встрече по Донбассу в нормандском формате.
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