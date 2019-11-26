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Зеленский и Путин проведут личную встречу - СМИ

Комментариев: 1
Президенты Украины и России могут провести личную встречу в Париже. На мероприятиях, подобных саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине, утверждают источники СМИ.
Зеленский и Путин могут провести личную встречу в Париже
Зеленский и Путин могут провести личную встречу в Париже
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут провести отдельную встречу во время нормандского саммита в Париже. Об этом сообщает Коммерсант во вторник, 26 ноября.

Источник издания оценил вероятность проведения личной встречи лидеров двух стран как близкую к 100%.

По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.

Как известно, встреча Зеленского с Путиным в рамках нормандского формата запланирована на 9 декабря в Париже.

Ранее Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина готова принять разумный компромисс на встрече по Донбассу в нормандском формате.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Путин, Владимир Путин, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Aнтилох    26.11.2019, 23:17
Оценка:  +1
Aнтилох
Зе , не забудь привезти в подарок бочку ботокса !!)))
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