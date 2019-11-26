Зеленский и Путин проведут личную встречу - СМИ

Президенты Украины и России могут провести личную встречу в Париже. На мероприятиях, подобных саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине, утверждают источники СМИ.

Зеленский и Путин могут провести личную встречу в Париже president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут провести отдельную встречу во время нормандского саммита в Париже. Об этом сообщает Коммерсант во вторник, 26 ноября.

Источник издания оценил вероятность проведения личной встречи лидеров двух стран как близкую к 100%.

По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.

Как известно, встреча Зеленского с Путиным в рамках нормандского формата запланирована на 9 декабря в Париже.

Ранее Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина готова принять разумный компромисс на встрече по Донбассу в нормандском формате.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet