Кабмин увеличит бюджет Фонда соцстрахования

Деньги будут направлены на выплаты больничных. Минсоцполитики уже инициировало изменения в смету Фонда и запустило процедуру согласования для принятия правительством.

Кабинет министров Украины может изменить бюджет Фонда социального страхования для его сбалансирования на заседании 27 ноября. Об этом заявил замминистра соцполитики Олег Коваль, передает пресс-служба ведомства во вторник, 26 ноября.

"Минсоцполитики уже инициировало изменения в смету Фонда и запустило процедуру согласования для принятия Кабмином. То есть уже в эту среду, 27 ноября, Кабинет министров может принять решение об изменениях бюджета Фонда соцстрахования для его сбалансирования" - сказал Коваль.

Кроме того, он сообщил, что Министерство социальной политики созывает заседание правления Фонда социального страхования на пятницу, 29 ноября.

По словам Коваля, повестка дня этого заседания будет состоять из трех пунктов: избрание председателя правления Фонда, формирование постоянных комиссий правления Фонда и независимая аудиторская проверка Фонда соцстрахования с 1 августа 2017 года по настоящее время.

По мнению заместителя министра, "рассмотрение и принятие соответствующих решений позволит навести порядок в учреждении и обеспечить его бесперебойную работу".

В то же время он считает, что заседание правления Фонда, запланированное на 26 ноября и с единственным пунктом повестки дня - О внесении изменений в бюджет Фонда на 2019 год, является нецелесообразным.

Напомним, что ранее в Минсоцполитики рассказали о новых платежках. С ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот и субсидий.

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