Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Премьер запустил в Украине кампанию по вакцинации

Комментариев: 1
Алексей Гончарук сделал прививку и поручил руководителям областей начать кампанию о пользе вакцинации.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
facebook.com/PMHoncharuk
 
Премьер-министр Алексей Гончарук поручил главам ОГА начать информационную кампанию о пользе вакцинации и опасности инфекционных болезней. Об этом глава Кабмина сообщил в Facebook 26 ноября.
 
По словам премьера, каждый второй взрослый в Украине не вакцинирован от дифтерии, среди детей прививки сделали 65%.
 
В то же время, показатели вакцинации против кори, паротита и краснухи значительно выше, например, среди детей до года - 76% вакцинированных, до 6 лет - 87%.
 
Такую разницу Гончарук объясняет тем, что после вспышки кори в прошлом году "все вдруг побежали прививаться".
 
 
Учитывая ситуацию в стране, премьер-министр на селекторном совещании поручил руководителям облгосадминистраций "начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней".
 
Также он подчеркнул, что в Украине достаточно вакцин, но существует проблема с их хранением.
 
Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине под контролем ситуация с дифтерией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вакцина, премьер-министр, вакцинация, прививки, Алексей Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
colavova    27.11.2019, 06:18
Оценка:  0
colavova
кампания по понижению коммунальных тарифов сразу после вакцинации
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь