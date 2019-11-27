Альперин сам придет в САП - адвокат

Бизнесмен, объявленный Зеленским в розыск, не скрывается и лично придет к прокурору, заявил его адвокат.

Адвокат одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого недавно президент Украины Владимир Зеленский объявил в розыск, сообщил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом адвокат Альперина Андрей Федур написал на своей странице в Facebook.

"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивает" моего клиента Вадима Альперина. Правда сам Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому завтра 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП", - написал адвокат, и добавил, что разыскивать Альперина нет необходимости, потому что они сами придут к прокурору.

Он также добавил, что "ценный подарок от Президента никому не достанется".

Ранее Зеленский призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из "крестных отцов контрабанды" в Украине Вадима Альперина. "С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет состояться долгожданной встрече контрабандиста с законом", - написал Зеленский.

Напомним, еще в январе 2018 года Генеральная прокуратура подготовила ходатайство об аресте одессита Вадима Альперина, предлагавшего детективу НАБУ взятку в 800 000 долларов.

Затем Альперину суд уменьшил залог в 150 раз - до 141 тысячи гривен.

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