Итоги 26 ноября: Эстонский велосипед и новая монета

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент Украины получил в подарок электровелосипед; Нацбанк презентовал монету номиналом пять гривен: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В ОБСЕ заявили о завершении разведения в Золотом

Спецмиссия ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области.

Отмечается, что разведение прошло зеркально с обеих сторон, а Киев выполнил все обязательства минских договоренностей в части, которая касалась данного вопроса.

В Газпроме назвали условие продолжения транзита газа

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что для продолжения транзита газа с 1 января 2020 года Киев должен закончить создание нового оператора газотранспортной системы.

Евросоюз увеличил квоту на украинскую курятину

Европарламент ратифицировал внесение изменений в экономическую часть Соглашения об ассоциации Украина-ЕС об увеличении беспошлинных квот на импорт мяса птицы (курицы)

Договоренности предусматривают постепенное увеличение экспорта в 2,5 раза до 2021 года (до 70 тысяч тонн в год).

Упал наличный курс доллара упал до четырехлетнего минимума

Во вторник, 26 ноября, наличный курс доллара упал ниже 24 гривен и достиг минимального значения с 15 января 2016 года.

Также продолжали дешеветь доллар и евро.

Президент посетил с визитом Эстонию и привез оттуда велосипед

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию с официальным визитом. В поездке его сопровождали супруга и пять министров.

По итогам встречи с эстонским лидером Керсти Кальюлайд было подписано совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве двух стран, в частности, на международной арене.

В подарок от Кальюлайд Зеленский получил электровелосипед, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Корреспондент.net собрал мнения о необычном презенте.

Нацбанк презентовал новую монету

Национальный банк презентовал монету номиналом пять гривен. На ней, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий.

Также НБУ анонсировал выпуск монеты стоимостью десять гривен в следующем году.

В Албании произошло мощное землетрясени

Неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5.

По последним данным, жертвами подземных толчков стали 22 человека.

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