Зеленский начинает визит в Литву

В ходе официальных встреч президент Украины планирует - обсудить "нормандскую встречу", евроинтеграцию и реформы.

Президент Владимир Зеленский начинает визит в Литовскую Республику. Накануне он вместе с украинской делегацией прибыл в Вильнюс из эстонской столицы Таллинна.

Об этом сообщает Укринформ.

Во вторник поздно вечером в аэропорту Вильнюса украинского лидера встретил и приветствовал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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Утром в среду начнется официальная часть визита. Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа обсуждать двусторонние политические и экономические отношения, вопросы безопасности и обороны, евроатлантической интеграции Украины, сотрудничество в области энергетики, инноваций, транспорта и социальной политики.

Президенты сосредоточат внимание на реформах в Украине, дальнейшем практическом воплощении соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, вопросах “Восточного партнерства“ ЕС, сотрудничестве Украины с НАТО, обсудят ситуацию на востоке Украины и запланированные четырехсторонние мирные переговоры в “нормандском формате“.

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Накануне визита советник по внешней политике Президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что литовская сторона заинтересована услышать, каким будет следующий курс президент Украины, как он планирует разрешить ситуацию на востоке Украины и как страна будет проводить реформы и интегрироваться в Европу.

Со своей стороны, Литва заявляет о готовности и дальше оказывать всестороннюю помощь. Литва является одним из самых активных украинских сторонников в международном сообществе. Она предоставляет гуманитарную и военную поддержку Украине, помогает реструктуризировать некоторые сферы государственного сектора.

В следующем июне в Вильнюсе состоится ежегодная международная конференция по вопросам реформ в Украине, на которой должны консолидировать усилия международного сообщества для поддержки Киева.

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В среду Владимир Зеленский также посетит другие органы власти в Вильнюсе, вместе с литовским коллегой откроет литовско-украинский деловой форум, почтит память литовских борцов за свободу и возложит цветы к памятнику Т.Г.Шевченко, где также пообщается с представителями местной диаспоры.

Как сообщалось, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию с официальным визитом. В поездке его сопровождали супруга и пять министров.

По итогам встречи с эстонским лидером Керсти Кальюлайд было подписано совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве двух стран, в частности, на международной арене.

В подарок от Кальюлайд Зеленский получил электровелосипед, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Корреспондент.net собрал мнения о необычном презенте.

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