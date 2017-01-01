На Донбассе увеличилось число обстрелов

Сепаратисты обстреливали позиции сил ООС 12 раз, в том числе из запрещенного "Минском" оружия. Потерь с украинской стороны не было.

В зоне ООС сутки прошли без потерь Минобороны Украины

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минском вооружения.

Об этом в среду, 27 ноября, сообщает пресс-центр ООС.

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Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Зафиксировали огонь неподалеку Луганского, дважды возле Крымского, вблизи Новотошковского, возле Троицкого, Старогнатовки, дважды вблизи Широкиного, возле Березового.

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"Вчера, 26 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в ООС.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования огневой активности не проявляли.

Напомним, за сутки 25 ноября на Донбассе было зафиксировано восемь обстрелов. Также была ранена гражданская женщина.

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