Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе увеличилось число обстрелов

Комментариев: 0
Сепаратисты обстреливали позиции сил ООС 12 раз, в том числе из запрещенного "Минском" оружия. Потерь с украинской стороны не было.
В зоне ООС сутки прошли без потерь
В зоне ООС сутки прошли без потерь
Минобороны Украины

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минском вооружения.

Об этом в среду, 27 ноября, сообщает пресс-центр ООС.

Читай также: Генштаб презентовал цикл фильмов о жизни армии

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Зафиксировали огонь неподалеку Луганского, дважды возле Крымского, вблизи Новотошковского, возле Троицкого, Старогнатовки, дважды вблизи Широкиного, возле Березового.

Читай также: ГБР объявило в розыск подполковника СБУ

"Вчера, 26 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в ООС.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования огневой активности не проявляли.

Напомним, за сутки 25 ноября на Донбассе было зафиксировано восемь обстрелов. Также была ранена гражданская женщина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, Перемирие на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь