На Донбассе увеличилось число обстрелов
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минском вооружения.
Об этом в среду, 27 ноября, сообщает пресс-центр ООС.
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Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Зафиксировали огонь неподалеку Луганского, дважды возле Крымского, вблизи Новотошковского, возле Троицкого, Старогнатовки, дважды вблизи Широкиного, возле Березового.
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"Вчера, 26 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в ООС.
С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования огневой активности не проявляли.
Напомним, за сутки 25 ноября на Донбассе было зафиксировано восемь обстрелов. Также была ранена гражданская женщина.
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