Проблемы с отоплением в новострое на Парусной, 18 возникают ежегодно.

В Черноморске оставшиеся без тепла и света жители пришли ночевать в мэрию

В Черноморске оставшиеся без тепла и света жители пришли ночевать в мэрию

В городе Черноморск Одесской области назревает коммунальный кризис. Жители нескольких многоквартирных домов 13-го микрорайона более двух дней остаются без тепла и света.

Проблемы с отоплением в новострое на Парусной, 18 возникают ежегодно. И не только с отоплением.

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Дело в том, что четыре года назад компания "Стройтехснаб" сдала жилой комплекс в эксплуатацию в недостроенном состоянии. Там отсутствовали все коммуникации, окна, двери, лифты и даже части фасада. С тех пор жильцы, отдавшие за квартиры последние деньги, борются за выживание. Сегодня они столкнулись с непреодолимыми трудностями и пришли за помощью в мэрию.

"Сейчас мы находимся в горисполкоме по вопросу отопления в 13-м микрорайоне. Из-за отсутствия отопления не выдерживают электросети. Дом на Парусной, 18 двое суток без электроснабжения. Пришли в 10 утра, надеялись на помощь депутатов, но получили непонятный игнор. В квартире 8 градусов, идти туда смысла нет", — говорит Анастасия Станиславская.

Люди пришли в горсовет с маленькими детьми. Малыши делали уроки, ели и делали ингаляцию прямо в мэрии. А мальчик по имени Елисей даже отметил свое 10-летие.

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"Сражения за включение нам тепла происходят ежегодно. Но с тех пор, как у мэра Валерия Хмельнюка практически полностью сменился состав заместителей и руководителей некоторых служб исполкома, наша ситуация вообще стала тупиковой. А мэр сегодня нас так и не принял", — сетуют горожане.

В итоге представитель исполкома пообещал, что электроснабжение восстановят уже к утру 27 ноября, но люди все равно не расходятся.

Как сообщалось, 26 ноября часть Кропивницкого осталась без тепла.

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