Синоптики рассказали, какую погоду ждать 27 ноября

27 ноября в Украине будет достаточно холодно.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями и достаточно прохладно. Местами передают снег с дождем. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня будет облачный день с прояснениями. Осадков не прогнозируют. Между тем, воздух прогреется в пределах +5…+11 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -2 градуса.

На востоке Украины передают обильные дожди. Местами вероятный мокрый снег. На термометре 0…+3 градуса по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -5 градусов.

Южным регионам напророчили прохладный осенний день. На протяжении дня вероятны обильные осадки в виде дождя. Температура воздуха поднимется от +5 до +10 градусов по Цельсию. В ночное время заморозки до -1 градуса.

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В северной части страны сегодня прохладно, но сухо и солнечно. На улице +2…+4 градусов по Цельсию. Ночью прогнозируют заморозки до -4 градусов.

В Центральной Украине 27 ноября местами без осадков. Во многих областях вероятны обильные дожди. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +5 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -5.

В столице 27 ноября облачно. Воздух прогреется в пределах +1…+3 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -3.

Напомним, в Киеве ночью выпал первый снег. На улицы города выехала спецтехника.

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