Гонтарева обозвала Луценко и Шокина коррумпированными и неэффективными
Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева резко раскритиковала двух экс-генеральных прокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко.
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Об этом передает корреспондент Радио Свободы Марьяна Драч в своем Twitter.
Гонтарева, выступая в Лондонской школе экономики, назвала Шокина и Луценко “коррумпированными и неэффективными”.
Я работала с генпрокурорами Шокиным и Луценко, они неэффективны и коррумпированы. Мы передали тонны информации о злоупотреблениях тогдашнего руководства Приватбанка, кого привлекли к ответственности? - сказала Гонтарева с трибуны.
Напомним, Гонтарева не будет судиться с Коломойским. Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что не собирается судиться с известным украинским олигархом Игорем Коломойским.
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