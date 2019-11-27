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Гонтарева обозвала Луценко и Шокина коррумпированными и неэффективными

Комментариев: 2
Экс-глава НБУ снова отличилась скандальным заявлением.
Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева
архив НБУ

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева резко раскритиковала двух экс-генеральных прокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко. 

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Об этом передает корреспондент Радио Свободы Марьяна Драч в своем Twitter.

Гонтарева, выступая в Лондонской школе экономики, назвала Шокина и Луценко “коррумпированными и неэффективными”.

Я работала с генпрокурорами Шокиным и Луценко, они неэффективны и коррумпированы. Мы передали тонны информации о злоупотреблениях тогдашнего руководства Приватбанка, кого привлекли к ответственности? - сказала Гонтарева с трибуны.

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Напомним, Гонтарева не будет судиться с Коломойским. Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что не собирается судиться с известным украинским олигархом Игорем Коломойским.

 

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Теги: Гонтарева, Лондон, Шокин, Луценко
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    27.11.2019, 09:55
Оценка:  0
fkrfyfan
алкашка и воровка обвиняет своих соратников
MNI1957    27.11.2019, 09:52
Оценка:  0
MNI1957
прошмандовка,а они обиделись?
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