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Природа протестует: В Крыму пересохло Симферопольское водохранилище

Комментариев: 9
На оккупированном полуострове теплая осень с минимальными осадками привела к сильной засухе.
Природа протестует: В Крыму пересохло Симферопольское водохранилище
© Твиттер-страница RoksolanaToday&Крым
Фото 1/3
  • Появились фото последствий экокатастрофы в Крыму
  • Появились фото последствий экокатастрофы в Крыму
  • Появились фото последствий экокатастрофы в Крыму
Природа протестует: В Крыму пересохло Симферопольское водохранилище
Появились фото последствий экокатастрофы в Крыму
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Проблема с водой в оккупированном Крыму набирает обороты. В сети появились грустные фото из Симферопольского водохранилища – его становится все меньше.

Из-за засухи оно почти исчезло, фотографии опубликованы на твиттер-странице блогера RoksolanaToday & Крым.

“Симферопольское водохранилище – одно из крупнейших водоемов полуострова. По пересохшем дну водохранилища, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили“, – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, на оккупированном полуострове теплая осень с минимальными осадками привела к сильной засухе Так, пересыхать начали главные реки, которые питают водохранилища полуострова. В ноябре во многих населенных пунктах вода почти исчезла в колодцах и даже скважинах.

В частности, пересохла река Черная. Она питает Чернореченское водохранилище – для водоснабжения Севастополя. В верховьях пересохла река Альма, которая питает Партизанское водохранилище – водоснабжение Симферополя. Реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены.

Как сообщалось 23 ноября, в Крыму за год полностью исчезло живописное озеро.

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Теги: Крым, вода, засуха
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Комментариев (10)
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Хитрый-Лис    27.11.2019, 11:20
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
ПиЗДДЕЦ урожаю зерновых в Криму!!!!!!!!
Lyonya-Space    27.11.2019, 11:16
Оценка:  0
Lyonya-Space
Ну не совсем ещё пересохло.
Вижу лужу, а это тоже вода.
Аксёнову хватит на несколько раз попить?!
foster12    27.11.2019, 11:42
Оценка:  0
foster12
Утопится хватит...
VSHIVANKA    27.11.2019, 11:10
Оценка:  -4
VSHIVANKA
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ПЕРЕМОГА ЗА ПЕРЕМОГОЙ , ВО СЧАСТЛИВЧИКИ !!! )))
Lyonya-Space    27.11.2019, 11:19
Оценка:  +1
Lyonya-Space
А ты свою збу подлатало?
А настил с дырой в нужнике, который в сенях, поменяло?
ВосставшийИзБана    27.11.2019, 10:45
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Фсёвыврёти!!! Еготамнет!!!
Via_dolorosa    27.11.2019, 10:36
Оценка:  +3
Via_dolorosa
Ну всё возвращается в до_Хрушёвскую эпоху; украинцы провели туда воду сделав из полу_пустыни с/х рай, что позволило заселить центральную часть п-острова (раньше жизнь было только на побережье). Теперь пришли ватники и всё возвращается в исходную точку. Вот такая ирония судьбы бедной природы.
ВосставшийИзБана    27.11.2019, 10:45
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Ну, они же хотели все вернуть как было. Ну вот. Бойтесь исполнения своих желаний.
Woodbrother    27.11.2019, 10:28
Оценка:  +4
Woodbrother
Как живописна засуха в Крыму.
Сухой песок и треснувшая глина.
Бевзодны реки и озера с кучей пыли
Как живописна засуха в Крыму.
ВосставшийИзБана    27.11.2019, 10:44
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Теперь осталось вместо дождя камни с неба.
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