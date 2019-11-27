Природа протестует: В Крыму пересохло Симферопольское водохранилище

На оккупированном полуострове теплая осень с минимальными осадками привела к сильной засухе.

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Проблема с водой в оккупированном Крыму набирает обороты. В сети появились грустные фото из Симферопольского водохранилища – его становится все меньше.

Из-за засухи оно почти исчезло, фотографии опубликованы на твиттер-странице блогера RoksolanaToday & Крым.

“Симферопольское водохранилище – одно из крупнейших водоемов полуострова. По пересохшем дну водохранилища, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили“, – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, на оккупированном полуострове теплая осень с минимальными осадками привела к сильной засухе Так, пересыхать начали главные реки, которые питают водохранилища полуострова. В ноябре во многих населенных пунктах вода почти исчезла в колодцах и даже скважинах.

В частности, пересохла река Черная. Она питает Чернореченское водохранилище – для водоснабжения Севастополя. В верховьях пересохла река Альма, которая питает Партизанское водохранилище – водоснабжение Симферополя. Реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены.

Как сообщалось 23 ноября, в Крыму за год полностью исчезло живописное озеро.

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