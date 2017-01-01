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Озвучен прогноз по курсу доллара на начало 2020 года

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Сложное время для гривны, по подсчетам экспертов, начнется после Крещения - в конце января и феврале.
Пока что курс доллара останется стабильным
Пока что курс доллара останется стабильным
Пресс-служба НБУ
По прогнозам экономистов к концу года доллар по отношению к гривне будет дорожать, да и в бюджете на 2019 год курс был заложен на уровне 29,4 гривен за доллар, но пока что гривна остается стабильной и даже немного укрепляется, сообщает Главред.

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Стабильная ситуация пока что будет держаться. С таким же курсом доллара Украина войдет в рождественские и новогодние праздники. 

В декабре и январе, если ничего экстремального не произойдет, ситуация будет примерно такой же, как сегодня, и гривна будет укрепляться. И в это время мы можем выйти на уровень 25,5 гривен за евро и 24 гривны за доллар.
 
Но по мере того, как будет проваливаться государственный бюджет (а это непременно начнется из-за недостающих доходов, а надо обслуживать госдолг), станет слабеть и гривна. 

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Сложное время начнется после Крещения - в конце января и феврале. Если сейчас не принять меры, чтобы убрать факторы, ведущие к обрушению гривны, плюс начнется обострение политической ситуации, то может произойти обрушение гривны.

Напомним, по состоянию на 27 ноября наличный доллар упал ниже 24 гривен.

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Теги: экономика, доллар, НБУ, прогноз, курс валют, Нацбанк
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