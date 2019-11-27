В Житомире выпускают носки с цитатами Зеленского

Крылатые фразы главы государства "Вийди отсюда розбійник" и "Плохо чуєш мене?" теперь запечатлены на зеленых носках.

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В ассортименте одного из житомирских магазинов появились зеленые носки с крылатыми фразами президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщило местное издание Житомир-Онлайн.

Например, можно купить пару с надписью “Вийди отсюда розбійник“ или “Плохо чуєш мене?“.

Этими двумя фразами Зеленский обратился в свое время к секретарю горсовета Борисполя Ярославу Годунку. К слову, потом выяснилось, что чиновник, которого выгнал Зеленский, голосовал за “честного преЗЕдента“.

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Отмечается, что носки изготовил местный производитель. Партия насчитывает всего около 50 пар, все они зеленого цвета. Оказывается, в магазине они продаются уже около месяца. Реализаторы отмечают, что готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.

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