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В Житомире выпускают носки с цитатами Зеленского

Комментариев: 1
Крылатые фразы главы государства "Вийди отсюда розбійник" и "Плохо чуєш мене?" теперь запечатлены на зеленых носках.
В Житомире выпускают носки с цитатами Зеленского
© zhitomir-online.com
Фото 1/3
  • Носки с цитатами Зеленского
  • Носки с цитатами Зеленского
  • Носки с цитатами Зеленского
В Житомире выпускают носки с цитатами Зеленского
Носки с цитатами Зеленского
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В ассортименте одного из житомирских магазинов появились зеленые носки с крылатыми фразами президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщило местное издание Житомир-Онлайн.

Например, можно купить пару с надписью “Вийди отсюда розбійник“ или “Плохо чуєш мене?“.

Этими двумя фразами Зеленский обратился в свое время к секретарю горсовета Борисполя Ярославу Годунку. К слову, потом выяснилось, что чиновник, которого выгнал Зеленский, голосовал за “честного преЗЕдента“.

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Отмечается, что носки изготовил местный производитель. Партия насчитывает всего около 50 пар, все они зеленого цвета. Оказывается, в магазине они продаются уже около месяца. Реализаторы отмечают, что готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.

Как сообщалось в Турции выпустили футболки в честь приезда Зеленского.

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Теги: фото, цитаты, Владимир Зеленский, мужские носки, житомирские носки
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Комментариев (2)
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exolot    27.11.2019, 10:57
Оценка:  +1
exolot
Пора выпускать уже туалетную бумагу с обещаниями.
Woodbrother    27.11.2019, 11:29
Оценка:  0
Woodbrother
И портрет клована Зе на туалетную бумагу нанести обязательно. Успех продаж обеспечен.
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