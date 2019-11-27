Зеленский пообещал подарок за поимку “крестного отца контрабанды”

Президент просит помочь в поимке опасного преступника.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал щедрый подарок тому, кто поможет поймать одного из “крестных отцов контрабанды”.

Читай также: Зеленский начинает визит в Литву

Об этом Владимир Зеленский написал на своем Telegram-канале.

Речь идет об одесском бизнесмене и известном контрабандисте Вадиме Альперине. Президент отметил, что Альперин скрылся с поля зрения правоохранителей в ходе проведения специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне. Зеленский заверил, что государственные границы надежно перекрыты. Это значит, что у беглого “крестного отца контрабанды” не остается другого выхода, как скрываться на территории Украины.

Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом, - написал президент.

Читай также: Зеленский и Путин проведут личную встречу - СМИ

Ценный подарок от самого президента можно получить, указав ценную информацию в НАБУ, или позвонить по телефону 0 800 213 200.

Напомним, ранее адвокат сказал, что Альперин сам придет в САП. Бизнесмен, объявленный Зеленским в розыск, не скрывается и лично придет к прокурору, заявил его адвокат.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram