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Зеленский пообещал подарок за поимку “крестного отца контрабанды”

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Президент просит помочь в поимке опасного преступника.
Вадим Альперин
Вадим Альперин
t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал щедрый подарок тому, кто поможет поймать одного из “крестных отцов контрабанды”.

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Об этом Владимир Зеленский написал на своем Telegram-канале.

Речь идет об одесском бизнесмене и известном контрабандисте Вадиме Альперине. Президент отметил, что Альперин скрылся с поля зрения правоохранителей в ходе проведения специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне. Зеленский заверил, что государственные границы надежно перекрыты. Это значит, что у беглого “крестного отца контрабанды” не остается другого выхода, как скрываться на территории Украины.

Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом, - написал президент.

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Ценный подарок от самого президента можно получить, указав ценную информацию в НАБУ, или позвонить по телефону 0 800 213 200.

Напомним, ранее адвокат сказал, что Альперин сам придет в САП. Бизнесмен, объявленный Зеленским в розыск, не скрывается и лично придет к прокурору, заявил его адвокат.

 

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Теги: НАБУ, Альперин, Зеленский, подарок
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Комментариев (2)
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LERMI_    27.11.2019, 11:29
Оценка:  +1
LERMI_
У разі коли цінним подарунком буде його відставка, "хрищеного батька" знайдуть за декілька днів!
Woodbrother    27.11.2019, 11:43
Оценка:  0
Woodbrother
Стопудово !
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