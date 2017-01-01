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В Киеве на Троещине десятки спасателей тушили пожар на рынке

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Пожар возник в одноэтажном торговом здании с последующим распространением еще на два павильона.
В Киеве на Троещине десятки спасателей тушили пожар на рынке
© ГСЧС
Фото 1/4
  • Причина пожара и ущерб устанавливаются
  • Причина пожара и ущерб устанавливаются
  • Причина пожара и ущерб устанавливаются
  • Причина пожара и ущерб устанавливаются
В Киеве на Троещине десятки спасателей тушили пожар на рынке
Причина пожара и ущерб устанавливаются
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В ночь на среду в Киеве произошел пожар на рынке, расположенном в жилом массиве Троещина.

Об этом сообщает столичное управление ГСЧС 27 ноября.

Так, в 2:28 спасатели получили сообщение о том, что на территории рынка по ул. Оноре де Бальзака, 66 в Деснянском районе произошло возгорание.

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“По прибытии на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в одноэтажном торговом павильоне на площади 60 кв. м с последующим распространением на два рядом расположенных металлических павильона“, – говорится в сообщении.

В 2:57 спасатели локализовали пожар, предупредив дальнейшее распространение пламени. В 3:05 пожар был ликвидирован.

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На месте пожара работало девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, нынешней осенью произошло два пожара на рынке Юность. Во время возгорания в сентябре пострадала продавщица одной из торговых точек.

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Теги: Киев, фото, рынок, огонь, пожар, пожарные, Троещина, ГСЧС
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