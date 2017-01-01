Пожар возник в одноэтажном торговом здании с последующим распространением еще на два павильона.

В Киеве на Троещине десятки спасателей тушили пожар на рынке

На весь экран Свернуть

В Киеве на Троещине десятки спасателей тушили пожар на рынке

В ночь на среду в Киеве произошел пожар на рынке, расположенном в жилом массиве Троещина.

Об этом сообщает столичное управление ГСЧС 27 ноября.

Так, в 2:28 спасатели получили сообщение о том, что на территории рынка по ул. Оноре де Бальзака, 66 в Деснянском районе произошло возгорание.

Читай также: В Киеве ночью произошла серия поджогов магазинов

“По прибытии на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в одноэтажном торговом павильоне на площади 60 кв. м с последующим распространением на два рядом расположенных металлических павильона“, – говорится в сообщении.

В 2:57 спасатели локализовали пожар, предупредив дальнейшее распространение пламени. В 3:05 пожар был ликвидирован.

Читай также: В Харькове подожгли два цеха обувной фирмы

На месте пожара работало девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, нынешней осенью произошло два пожара на рынке Юность. Во время возгорания в сентябре пострадала продавщица одной из торговых точек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram