В НБУ заявили, что их атакуют "титушки" Коломойского

Нацбанк утверждает, что "атака реализуется через главного “исполнителя“ - депутата Александра Дубинского".

В Национальном банке Украины сделали заявление о целенаправленной атаке в форме “спекуляций и клеветы“ и “проплаченых митингов“, а также о попытке насильственного вторжения “титушек“ в помещение ведомства.

Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой НБУ.

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“Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 миллиарда долларов США, выведенных из ПриватБанка до национализации“, - утверждают в Нацбанке.

В заявлении сказано, что целью этой атаки Коломойского является дискредитация НБУ, смена руководства и ручное управление Нацбанком, чтобы “избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из ПриватБанка средства“.

Кроме того, по словам представителей Нацбанка, Коломойский пытается помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами, в частности с МВФ, который поддерживает позицию государства относительно того, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.

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О том, что роль заказчика в информационной кампании против НБУ принадлежит именно Игорю Коломойскому, по мнению авторов заявления, свидетельствует, в частности, тот факт, что к митингам с 25 ноября присоединились работники “Никопольского завода ферросплавов“ и других подконтрольных Игорю Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы ПриватБанка в Днепре и Киеве.

“Атака реализуется через главного “исполнителя“ - депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского. Негатив и клевету, требования и ожидания “той“ стороны озвучиваются с помощью его или связанных с ним информационных ресурсов“, - подчеркнули в Нацбанке.

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Из-за опасений по поводу нарушения налаженной работы и безопасности сотрудников НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий.

Как сообщалось, в Киеве 25 ноября митингующие под Национальным банком Украины, которые требуют отставки председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой, ворвались в здание.

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