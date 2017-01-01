Спецназ задержал ОПГ, совершившую серию разбойных нападений в Днепре

Под угрозами пострадавшие отдали нападающим более 100 тыс. грн.

В Днепре сотрудники Нацполиции совместно с бойцами полка полиции особого назначения задержали 5 человек, которые подозреваются в серии разбойных нападений.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

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23 сентября в полицию обратились двое пострадавших. Они рассказали, что пятеро мужчин требовали у них деньги. Под угрозами пострадавшие отдали нападающим более 100 тыс. грн. В ходе расследования сотрудники отдела криминальной полиции Днепровского отдела полиции установили причастных к разбойным нападениям.

Совместно с бойцами полка полиции особого назначения злоумышленники были задержаны.

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24 ноября полицейские провели по месту жительства и в автомобилях санкционированные обыски, в результате которых были изъято 4 пистолета, ружье и патроны. Сейчас полицейские выясняют, могло ли это оружие применяться при совершении преступлений. Также были изъяты наручные часы, золотые украшения, мобильные телефоны, долговые расписки и другие вещи, которые подтверждают преступную деятельность задержанных.

Мужчинам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), которая предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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