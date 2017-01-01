МОН отозвало школьный курс "Основы семьи" из-за религиозной пропаганды

Учебник для нового факультативного курса подвергнут экспертизе на предмет религиозной пропаганды и дискриминации.

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Министерство образования и науки приостановило выданное ранее разрешение на преподавание в школах факультативного курса “Основы семьи“, в рамках которого старшеклассников обучали правильно выбирать будущих супругов, налаживать отношения в браке, планировать и воспитывать детей. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на автора курса Адриана Буковинского.

По его словам, он получил уведомление из Института модернизации содержания образования о том, что курс отозван для его проверки Научно-методическим советом по вопросам образования. Эксперты министерства образования будут проверять материалы курса на предмет возможной дискриминации. А до окончания экспертизы “Основы семьи“ не будут преподаваться в украинских школах.

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Этот факультативный курс появился в сентябре 2019 года в некоторых школах и быстро вызвал недовольство некоторых родителей. Они усмотрели в материалах учебника чрезмерную религиозность и дискриминацию, по поводу чего и обратились к министру образования и науки Анне Новосад с просьбой проверить материалы курса дополнительно.

Как отмечают недовольные, учебник по предмету “Основы семьи“ достаточно бегло рассказывает о видах контрацепции. При этом автор преподносит применение контрацептивов как нечто неэтичное, что противоречит природе семьи. При этом учебник уделяет несколько страниц теме абортов, перечисляя многочисленные негативные последствия для женщины, и дает моральную оценку этим действиям.

Автор учебника Адриан Буковинский выразил возмущение решением отозвать его курс и заявил, что в МОН не захотели ознакомиться с его аргументами перед этим.

Как можно требовать от комиссии соответствующих решений, если автора не считали нужным по крайней мере познакомить с возможными замечаниями, не говоря уже о том, чтобы дать мне возможность сформировать ответ по существу замечаний? — заявил он.

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