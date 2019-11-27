Россия уже получила украинский рынок электроэнергии, теперь посягает на газовый, - Яценюк

Путин уже получил украинский рынок электроэнергии и украинцы начали кормить российских шахтеров и наполнять российский бюджет. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-премьер Арсений Яценюк, пишут Украинские Новости.

"Путин полностью изменил тактику. Военную операцию заменили на экономическую, энергетическую и политическую операцию по захвату Украины. Путин уже получил украинский рынок электроэнергетики, и украинцы начали кормить российское Интер РАО, российских шахтеров и российский бюджет", - написал Яценюк.

Он прогнозирует, что следующим шагом России будет возвращение на наш газовый рынок "Газпрома" и отказ Украины от Соглашения о свободной торговле с ЕС.

"Теперь они возвращают специальную дивизию российских войск -"Газпром". Следующим шагом будет восстановление "экономических связей", а по факту - отказ от Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом ... Это не газ будет со скидкой. Это Украину покупают со скидкой. Не получилось затянуть нас в империю через единое экономическое пространство, теперь тянут по-новому", - считает Яценюк.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", который позволил украинским потребителям покупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября начался импорт электроэнергии из России. Импорт электроэнергии из РФ в ноябре вырос в три раза по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

11 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Зеленский отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.